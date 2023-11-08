"Позорище родины": одесситка обматерила воина ВСУ и насмехалась над его ранением (видео)

В Одессе женщина обматерила военного ВСУ и угрожала ему газовым баллончиком, потому что ей не понравилось, как тот припарковал автомобиль. Женщина также насмехалась над контузией воина и кричала, что он ушел на фронт из-за большой зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео канала "ЗупиниЛося" на YouTube .

Из-за чего возник конфликт между одесситкой и военным

По словам ведущего программы Константина Андриюка, воин ВСУ запарковал свой автомобиль, но женщинам, чье авто стояло рядом, показалось, что им слишком мало места, чтобы они могли комфортно открыть двери своего автомобиля и сесть за руль. Одесситки начали ссориться с военным и материть его. Во время ссоры женщины назвали воина "позорищем родины".

Одна из женщин начала снимать конфликт на видео и пренебрежительно высказываться о ранении воина.

"Военный получил ранение на фронте, чтобы эта женщина могла себе записывать видео в Одессе. И у нее еще хватает наглости спрашивать: "Мальчик, тебя сколько лет?" - комментирует Андриюк.

При этом ведущий добавил, что военный после того, как его спровоцировали, не сдержался и ударил по боковому зеркалу авто одесситки, но не разбил его. Он даже был готов дождаться полиции и компенсировать деньги за нанесенный ущерб.

Однако, женщины потребовали оплату уже на месте и даже угрожали применить против военного газовый баллончик.

Также одесситки упрекали воина в том, что он пошел воевать за деньги, потому что он якобы хотел получать зарплату в размере 120 тыс. грн в месяц.

"Это на каком уровне развития надо быть, чтобы нести такую дичь", - говорит ведущий.

Отметим, что как закончился конфликт, пока неизвестно. Андреюк пытался связаться с военным, но не получил ответа.