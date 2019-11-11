Позор и стыд: сеть резко отреагировала на вылет Кравец из Танцев со звездами

Двенадцатый выпуск Танцев со звездами 2019 покинула очень яркая пара - юмористка Елена Кравец и ее партнер Макс Леонов. В воскресенье, 10 ноября, на паркете шоу состоялся последний предфинальный эфир - на следующей неделе за победу будут сражаться четыре пары танцоров.

Несмотря на то, что по результатам голосования судей, наименьшее количество баллов набрали Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, после "танца за жизнь" пара Кравец - Леонов попрощалась с участием в проекте.

Танцы со звездами (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Зал провожал танцовщиков стоя, судьи и ведущие благодарили их за участие, но соцсети почти однозначно "выдохнули" и обрадовались таким результатам.

Елена и Макс исполнили два номера: чувственный контемпорари под живое выступление Джамалы с песней "Верше, мій верше" и зажигательное ча-ча-ча под песню Abba - Dancing Queen.

Елена Кравец и Макс Леонов, контемпорари (YouTube/Танці з зірками)

Елена Кравец и Макс Леонов, ча-ча-ча (YouTube/Танці з зірками)

Танцы пары довольно резко раскритиковали пользователи сети, особенно досталось Кравец за ча-ча-ча. В комментариях Елену на паркете называют "деревянной королевой".

"Наконец-то их выгнали, давно пора было, ура! Позор и стыд, что так поздно, еще два-три эфира назад надо было их выгнать", - пишет юзер.

"Ни одного танцевального шага из ча-ча-ча не было. Просто ходит тетка по танцполу в парике в закосе под Булитко. Это зачем? Чтобы зрители перепутали их, и не за ту пару проголосовали? Комплиментарное платье, комплиментарная песня для нашей Деревянной Королевы", - выразил свое мнение пользователь сети.

"Если б я не прочитала, что это ча-ча, я б подумала, что это дискотека 80-х! За 12 эфиров уже б можно было бы и получше начать танцевать!" - критикует пользователь.

Кроме того, в сети отметили, что Влад Яма не очень этично выразился в сторону пары Дмитрия Дикусара и Виктории Булитко.

"Так некрасиво Яма говорит паре, которая покидает проект: сзади вас стоят те, кто хуже вас танцует, имеет ввиду Булитко. Всегда придирается к ним больше. Что ж это за конфликт Яма-Дикусар", - заметил комментатор.

"Возмутил комментарий Ямы по-поводу, что остались пары, которые хуже! Интересно, кого он конкретно имел ввиду! Или просто боится, что не позовут в Лигу смеха и Квартал!?" - считает юзер.