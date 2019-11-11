Ганьба і сором: мережа різко відреагувала на виліт Кравець з Танців з зірками

Дванадцятий випуск Танців з зірками 2019 залишила дуже яскрава пара - гумористка Олена Кравець та її партнер Макс Леонов. В неділю, 10 листопада, на паркеті шоу відбувся останній передфінальний ефір - на наступному тижні за перемогу будуть боротися чотири пари танцюристів.

Незважаючи на те, що за результатами голосування суддів, найменшу кількість балів набрали Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар, після "танцю за життя" пара Кравець - Леонов попрощалася з участю у проекті.

Танці з зірками (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Зал проводжав танцівників стоячи, судді і ведучі дякували їм за участь, але соцмережі майже однозначно "видихнули" і зраділи таким результатам.

Олена та Макс виконали два номери: чуттєвий контемпорарі під живий виступ Джамали з піснею "Верше, мій верше" і запальне ча-ча-ча під пісню Abba - Dancing Queen.

Олена Кравець і Макс Леонов, контемпорарі (YouTube/Танці з зірками)

Олена Кравець і Макс Леонов, ча-ча-ча (YouTube/Танці з зірками)

Танці пари досить різко розкритикували користувачі мережі, особливо дісталося Кравець за ча-ча-ча. В коментарях Олену на паркеті називають "дерев'яною королевою".

"Нарешті їх вигнали, давно пора було, ура! Ганьба і сором, що так пізно, ще два-три ефіру тому треба було їх вигнати", - пише юзер.

"Ні одного танцювального кроку з ча-ча-ча не було. Просто ходить тітка по танцполу в перуці в закосі під Булітко. Це навіщо? Щоб глядачі переплутали їх, і не за ту пару проголосували? Компліментарна сукня, компліментарна пісня для нашої Дерев'яної Королеви", - висловив свою думку користувач мережі.

"Якщо б я не прочитала, що це ча-ча, я б подумала, що це дискотека 80-х! За 12 ефірів вже б можна було б і краще почати танцювати!" - критикує користувач.

Крім того, в мережі відзначили, що Влад Яма не дуже етично висловився в бік пари Дмитра Дікусара та Вікторія Булітко.

"Так негарно Яма говорить парі, яка покидає проект: позаду вас стоять ті, хто гірше вас танцює, має на увазі Булітко. Завжди чіпляється до них більше. Що ж це за конфлікт Яма-Дікусар", - зауважив коментатор.

"Обурив коментар Ями по-приводу, що залишилися пари, які гірше! Цікаво, кого він конкретно мав на увазі! Або просто боїться, що не покличуть в Лігу сміху і Квартал!?" - вважає юзер.