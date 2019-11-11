Танцы со звездами 2019: результаты шоу 10 ноября (фото, видео)

Танцы со звездами 2019 - 12 выпуск состоялся 10 ноября (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

12 выпуск шоу Танцы со звездами 2019 покинула пара Елена Кравец и Макс Леонов

Танцы со звездами 2019 12 эфир состоялся 10 ноября и стал очень ярким. Демонстрация растущего в геометрической прогрессии мастерства звездных участников, умноженная на азарт и здоровый дух соперничества, плюс два номера от конкурсантов вместо одного подарили зрителям массу удовольствия, а судьям - необходимость делать непростой выбор. По итогам шоу паркет покинула пара Елена Кравец и Макс Леонов, которые набрали наименьшую поддержку зрителей.

В то же время судьи самое малое количество баллов отдали Виктории Булитко и Дмитрию Дикусару - их два номера в сумме набрали 59 баллов.

В зоне риска по итогам четвертьфинала шоу оказались три пары: Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Елена Кравец и Максим Леонов а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - но последних спасли зрители, и конкурсанты продолжат борьбу уже в полуфинале. Судьи проекта прима-балерина Екатерина Кухар и король бального такца Влад Яма отдали свои голоса за Остапчука, после чего тот не в силах сдержать эмоции просто прыгал от счастья в буквальном смысле.

Елена Кравец и Макс Леонов покидают "Танцы со звездами" по итогам 12 выпуска (Фото: скриншот)

"Елена Кравец и Максим Леонов сегодня наше шоу покидают... Елена, прими наши приветствия - ты большая умничка, ты молодец! Ты пришла получить счастье, ты была счастливой на этом паркете, и мы рады, что ты дошла до чвертьфинала. К сожалению, сегодня этот марафон закончился. Ты показала круто все, что могла, и нам действительно очень жаль, что ты покидаешь наше шоу", - сказал ведущий Юрий Горбунов.

Зал аплодировал Кравец и Леонову стоя.

"Правда, я уверена - это были одни их самых счастливых четырех месяцев моей жизни! Это было такое обалденное приключение, это была сказка, которая ожила!" - призналась Елена Кравец, а также горячо поблагодарила всех, кто сделал ее реальностью - в первую очередь своему партнеру Максу Леонову, а также зрителям, которые позволили ей поверить в себя.

Кроме того, артистка "Квартал 95" заявила, что не собирается бросать танцы и продолжит заниматься хореографией.

Звездными гостями на балконе в этот раз стали Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) из популярной группы "Время и Стекло". Артисты делились своими эмоциями от каждого номера и тепло поддерживали всех конкурсантов.

Елена Кравец и Макс Леонов покидают "Танцы со звездами" по итогам 12 выпуска (Фото: скриншот)

Результаты 12 эфира Танцев со звездами 2019

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 77 баллов (40 и 37 баллов)

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева - 73 балла (37 и 36 баллов)

Елена Кравец и Максим Леонов - 67 баллов (36 и 31 балл)

Ксения Мишина и Женя Кот - 65 баллов (36 и 29 баллов)

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 59 баллов (33 и 26 баллов)

Танцы со звездами 2019 - результаты 12 выпуска (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Как прошел восьмой выпуск Танцев со звездами 2019

Танцы со звездами 12 выпуск - номер открытие (Видео: YouTube / Танці з зірками)

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров в сегодняшнем эфире шоу "Танцы со звездами" представили нежный модерн - номер был посвящен маме гимнастки-чемпионки. На танцполе пара кружила под песню Ассоль. Судьи дали исполнителям 37 баллов.

Также участники исполнили квикстеп под песню C2C - "Happy". Этот номер судьи оценили на максимум - все подняли таблички с 10-ми - итого конкурсанты получили наивысшую оценку в 40 баллов.

Танцы со звездами - Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили квикстеп (Видео: YouTube / Танці з зірками)

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на шоу "Танцы со звездами" в 12 выпуске танцевали модерн (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров представили танец модерн (Видео: facebook.com/tanci1plus1)

Ксения Мишина и Женя Кот представили чувственный фристайл под пенсю Тины Кароль "Зачем я знаю". Судьи дали исполнителям 36 баллов.

Ксения Мишина и Женя Кот на шоу "Танцы со звездами" 12 выпуск представили фристайл (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Также пара Мишина-Кот продемонстрировали "буйство красок" со своим исполнением самбы. Судьи дали номеру общий балл 29.

Танцы со звездами - Ксения Мишина и Женя Кот исполнили самбу (Видео: YouTube / Танці з зірками)

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева подарили ярчайшие эмоции великолепным исполнением румбы, а судьи оценили номер на 37 баллов.

А перед этим пара подорвала танцпол хип-хопом на песню "Лох" группы "Время и Стекло". Этот перфоманс был оценен в 36 баллов.

Танцы со звездами - Владимир Остапчук и Илона Гвоздева танцевали хип-хоп (Видео: YouTube / Танці з зірками)

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева на шоу "Танцы со звездами" 12 выпуск представили румбу (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Танцы со звездами - Владимир Остапчук и Илона Гвоздева исполнили румбу (Видео: YouTube / Танці з зірками)

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар зажгли на танцполе со своим танго под песню ВИА Гра "Я не вернусь" и сорвали в зале шквал аплодисментов. Чапкис и Кухар оценили номер на 9 баллов, Гомес только на 7 баллов, а Яма - на 8 баллов, итого всего 33 балла.

Также пара исполнила джайв, который получил от судей всего 26 баллов.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар на шоу "Танцы со звездами" 12 выпуск танцевали джайв (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар на шоу "Танцы со звездами" 12 выпуск танцевали танго (Видео: Видео: YouTube / Танці з зірками)

Елена Кравец и Макс Леонов на 12 эфире "Танцев" исполнили контемпорари под песню Джамалы "Верше". Общая сумма баллов от судей - 36.

Также пара исполнила танец Ча-ча-ча под песню Abba "Dancing Queen", который судьи оценили в 31 балл.

Танцы со звездами - Елена Кравец и Макс Леонов исполнили контемпорари (Видео: YouTube / Танці з зірками)

Танцы со звездами - Елена Кравец и Макс Леонов танцевали Ча-ча-ча (Видео: YouTube / Танці з зірками)