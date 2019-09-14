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Позор стране: новая Мисс Украина попала в громкий скандал

STYLERПерсоны    14.09.2019 - 08:57
Позор стране: новая Мисс Украина попала в громкий скандал
Мисс Украина 2019 – Маргарита Паша попала в скандал (фото: instagram.com/margoritapasha)

Пользователи сети выдвинули несколько разных обвинений в адрес победительницы конкурса

Вокруг победительницы конкурса красоты "Мисс Украина 2019" разгорелся нешуточный скандал. Маргарита Паша, 24-летняя победительница конкурса, стала жертвой нападок со стороны хейтеров в социальных сетях. Некоторые не только обвиняют красавицу в пластике, но и утверждают, якобы девушка имеет сексуальные связи с владельцем конкурса. Об этом пользователи сети написали под фотографиями девушки в ее Instagram.

Мисс Украина 2019 – Маргарита Паша попала в скандал (фото: instagram.com/margoritapasha)

Девушку с пышными формами обвиняют в том, что она увеличила грудь. В сети говорят, что ее бюст не натуральный — не может у худенькой девушки быть такой размер.

Кто-то и вовсе обвинил новую Мисс Украина в том, что та имеет сексуальные связи с владельцем конкурса:

  • Позор Украине и нашим жителям, что готовы терпеть то, что лицом страны становится любовница владельца конкурса, которая еще и так неприкрыто всем финалисткам рассказывала, как ее мужик идет у нее на поводу, что участницы тут все для массовки, что она победит и это уже всем известно. Настолько амебные у нас люди, что готовы терпеть такое и даже не насмелиться говорить об этом позоре вслух. Напишите уже кто-нибудь в Мисс Мира, давно уже пора лишать владельцев лицензии.
  • Позор!! На мужика похожа очень!!!!
  • Какая часть у тебя без пластики?
  • Как же обидно за Украину. Проплачено – получено.
  • Тело очень-очень даже!!! Но зачем было вставлять имплантаты в грудь?))) до 15 было тоже норм!!!
  • Губки же точно поддутые.

Мисс Украина 2019 – Маргарита Паша попала в скандал (скриншоты: instagram.com/margoritapasha)

Сама "Мисс Украина 2019" заверяет, что не делала вообще никаких пластических операций, что вся ее красота – натуральная. Но в 2015 году, когда она участвовала в конкурсе красоты, хирург Дмитрий Слоссер утверждал, что у нее увеличена грудь.

Напомним, что ранее появились "горячие" фото всех участниц Мисс Украина 2019.

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Новости Украины скандалконкурс красотыМисс Украина
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