Позор стране: новая Мисс Украина попала в громкий скандал

Пользователи сети выдвинули несколько разных обвинений в адрес победительницы конкурса
Вокруг победительницы конкурса красоты "Мисс Украина 2019" разгорелся нешуточный скандал. Маргарита Паша, 24-летняя победительница конкурса, стала жертвой нападок со стороны хейтеров в социальных сетях. Некоторые не только обвиняют красавицу в пластике, но и утверждают, якобы девушка имеет сексуальные связи с владельцем конкурса. Об этом пользователи сети написали под фотографиями девушки в ее Instagram.
Мисс Украина 2019 – Маргарита Паша попала в скандал (фото: instagram.com/margoritapasha)
Девушку с пышными формами обвиняют в том, что она увеличила грудь. В сети говорят, что ее бюст не натуральный — не может у худенькой девушки быть такой размер.
Кто-то и вовсе обвинил новую Мисс Украина в том, что та имеет сексуальные связи с владельцем конкурса:
Мисс Украина 2019 – Маргарита Паша попала в скандал (скриншоты: instagram.com/margoritapasha)
Сама "Мисс Украина 2019" заверяет, что не делала вообще никаких пластических операций, что вся ее красота – натуральная. Но в 2015 году, когда она участвовала в конкурсе красоты, хирург Дмитрий Слоссер утверждал, что у нее увеличена грудь.
Напомним, что ранее появились "горячие" фото всех участниц Мисс Украина 2019.