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Ганьба країні: нова Міс Україна потрапила у гучний скандал

STYLERПерсони    14.09.2019 - 08:57
Ганьба країні: нова Міс Україна потрапила у гучний скандал
Міс Україна 2019 – Маргарита Паша потрапила в скандал (фото: instagram.com/margoritapasha)

Користувачі мережі висунули кілька різних звинувачень на адресу переможниці конкурсу

Навколо переможниці конкурсу краси "Міс Україна 2019" розгорівся неабиякий скандал. Маргарита Паша, 24-річна переможниця конкурсу, стала жертвою нападок з боку хейтерів у соціальних мережах. Деякі не тільки звинувачують красуню в пластиці, але й стверджують, нібито дівчина має сексуальні зв'язки з власником конкурсу. Про це користувачі мережі написали під фотографіями дівчини в її Instagram.

Міс Україна 2019 – Маргарита Паша потрапила в скандал (фото: instagram.com/margoritapasha)

Дівчину з пишними формами звинувачують у тому, що вона збільшила груди. У мережі кажуть, що її бюст не натуральний — не може у худенької дівчини бути такий розмір.

Хтось і зовсім звинуватив нову Міс Україна в тому, що та має сексуальні зв'язки з власником конкурсу:

  • Ганьба Україні і нашим жителям, що готові терпіти те, що обличчам країни стає коханка власника конкурсу, яка ще й так неприкрито всім фіналісткам розповідала, як її мужик йде у неї на поводу, що учасниці тут всі для масовки, що вона переможе і це вже всім відомо. Настільки амебні у нас люди, що готові терпіти таке і навіть не насмелиться говорити про цю ганьбу вголос. Напишіть вже хто-небудь в Міс Світу, давно вже пора позбавляти власників ліцензії.
  • Ганьба!! На мужика дуже схожа!!!!
  • Яка частина в тебе без пластики?
  • Як же прикро за Україну. Проплачено – отримано.
  • Тіло дуже-дуже навіть!!! Але навіщо було вставити імплантати в груди?))) до 15 було теж норм!!!
  • Губки ж точно піддуті.

Міс Україна 2019 – Маргарита Паша потрапила в скандал (скріншоти: instagram.com/margoritapasha)

Сама "Міс Україна 2019" запевняє, що не робила взагалі ніяких пластичних операцій, що вся її краса – натуральна. Але в 2015 році, коли вона брала участь у конкурсі краси, хірург Дмитро Слоссер стверджував, що у неї збільшені груди.

Нагадаємо, що раніше з'явилися "гарячі" фото всіх учасниць Міс Україна 2019.

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