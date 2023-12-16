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Зібров висловився про першу дружину та назвав причину їхнього розлучення: "Мені соромно"

Субота 16 грудня 2023 22:50
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Зібров висловився про першу дружину та назвав причину їхнього розлучення: "Мені соромно" Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Павло Зібров пригадав свій перший шлюб, заявивши, що йому соромно, адже він не пам’ятає обличчя колишньої дружини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця Дмитру Гордону.

Павло Зібров про свій перший шлюб

Вперше артист одружився у 27 років. Його обраницею стала піаністка Тетяна, яка народила йому сина Сергія.

Однак цей союз зазнав краху, коли дружина Зіброва пішла від нього до іншого.

Зібров висловився про першу дружину та назвав причину їхнього розлучення: &quot;Мені соромно&quot;

Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Зараз співак зізнається: він навіть не пам’ятає, як виглядала його колишня. За це, каже Павло, йому соромно.

"Ой, от я хочу згадати її обличчя і не можу. Вона зараз у Канаді. Виїхала туди. Але в обличчя її не пам'ятаю. Мені соромно. Це було 37-40 років тому, коли ми розлучилися. Це було студентське кохання, красиве. Так склалося, що вона знайшла інше щастя і з тим щастям живе донині", - поділився виконавець.

Павло також може похвалитися міцним і щасливим шлюбом з Мариною, яка народила йому доньку Діану. А познайомилися вони випадково.

Зібров висловився про першу дружину та назвав причину їхнього розлучення: &quot;Мені соромно&quot;

Зібров висловився про першу дружину та назвав причину їхнього розлучення: &quot;Мені соромно&quot;

Павло Зібров з дружиною і донькою (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"Вона працювала у Спілці підприємців та промисловців. Мене запросили зробити невеличкий концерт. Це було 29 років тому. Я з гітарою прийшов до зали і очікую. Одне місце було вільне, я так сів і бачу панянка сидить - ніжки, очі, фігура, краса. Серце затьохкало. Я дав їй свою візитівку", - пригадав артист.

Раніше Зібров чесно сказав, що думає про Винника та Яму, які відсижуються за кордоном.

Також ми розповідали, що відому українську співачку ледь не обікрали по дорозі у Польщу.

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Павло Зібров звезды шоу-бизнеса