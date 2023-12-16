Зібров висловився про першу дружину та назвав причину їхнього розлучення: "Мені соромно"

Український співак Павло Зібров пригадав свій перший шлюб, заявивши, що йому соромно, адже він не пам’ятає обличчя колишньої дружини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця Дмитру Гордону.

Павло Зібров про свій перший шлюб

Вперше артист одружився у 27 років. Його обраницею стала піаністка Тетяна, яка народила йому сина Сергія.

Однак цей союз зазнав краху, коли дружина Зіброва пішла від нього до іншого.

Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Зараз співак зізнається: він навіть не пам’ятає, як виглядала його колишня. За це, каже Павло, йому соромно.

"Ой, от я хочу згадати її обличчя і не можу. Вона зараз у Канаді. Виїхала туди. Але в обличчя її не пам'ятаю. Мені соромно. Це було 37-40 років тому, коли ми розлучилися. Це було студентське кохання, красиве. Так склалося, що вона знайшла інше щастя і з тим щастям живе донині", - поділився виконавець.

Павло також може похвалитися міцним і щасливим шлюбом з Мариною, яка народила йому доньку Діану. А познайомилися вони випадково.

Павло Зібров з дружиною і донькою (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"Вона працювала у Спілці підприємців та промисловців. Мене запросили зробити невеличкий концерт. Це було 29 років тому. Я з гітарою прийшов до зали і очікую. Одне місце було вільне, я так сів і бачу панянка сидить - ніжки, очі, фігура, краса. Серце затьохкало. Я дав їй свою візитівку", - пригадав артист.