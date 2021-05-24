ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Я буду любить и уважать: Позитив впервые рассказал о своем разводе

Новина українською →
Понедельник 24 мая 2021 18:34
Я буду любить и уважать: Позитив впервые рассказал о своем разводе Фото: Позитив рассказал о разводе с женой (instagram.com/annchuk)
Автор: Анна Шиканова

Украинский музыкант Алексей Завгородний (Позитив) признался, что со своей женой Анной Андрийчук разведен уже довольно давно. Публично об этом стало известно намного позднее и он дал право бывшей жене самостоятельно сообщить об этом общественности.

Об этом Позитив рассказал в программе "ЖВЛ" и добавил, что между ними сохранились дружеские отношения.

Он отметил, что не знал о том, что его экс-супруга расскажет откровенно о разводе в программе Насти Каменских. По словам музыканта, он не любитель публичных заявлений.

"Главное, что я ее очень люблю, как человека. И самое главное, чтобы не было никакой токсичности в этом разводе", - рассказал Завгородний.

Пара продолжает общаться и после расставания, и они вместе посетили день рождения Потапа. Как объяснил Позитив, между ними сохранились дружеские отношения.

"Мы не враги. Столько лет вместе пробыть, все, через что мы прошли…Я буду только любить и уважать такого человека. Конечно, мы всегда останемся друзьями", - объяснил музыкант.

Он признался, что развод состоялся не во время карантина, а немного ранее. Но публично об этом не стал рассказывать ни сам Завгородний, ни его супруга Анна Андрийчук, так как оба не любят говорить о личном.

Анна Андрийчук работала на телевидении, потом стала дизайнером и развивает свой собственный бренд модной одежды. С музыкантом Алексеем Завгородним она познакомилась в 2006 году. В 2013 году они официально заключили брак.

Позитив рассказал о своем разводе с женой

Напомним, ранее мы писали о том, что жена Позитива сделала признание о разводе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь развод Позитив
LITE
Кирилла и Мефодия: что строго запрещено делать 24 мая, важные традиции и кто именинник
Кирилла и Мефодия: что строго запрещено делать 24 мая, важные традиции и кто именинник