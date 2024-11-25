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Син Потапа зізнався, чи слухає пісні батька і коли востаннє з ним бачився

Понеділок 25 листопада 2024 13:40
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Син Потапа зізнався, чи слухає пісні батька і коли востаннє з ним бачився Потап з сином (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Іванна Пашкевич

16-річний син репера Потапа Андрій зізнався, творчість кого з українських артистів йому подобається, чи слухає пісні батька, який перебуває під час повномасштабної війни за кордоном, і коли востаннє з ним бачився.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю хлопця для OBOZ.ua.

Журналісти поспілкувалися з Андрієм на першому сольному концерті співачки Наді Дорофєєвої, який днями пройшов у Палаці Спорту в Києві.

Cин Горової каже, що дуже любить Надю як співачку, і як людину.

"Подобається її вигляд, вона - мій краш. Обожнюю її з дитинства, ще коли вона мала руде волосся. Коли виступала разом з Позитивом, потім - сольно. Я її любив завжди", - поділився хлопець.

Син Потапа зізнався, чи слухає пісні батька і коли востаннє з ним бачився

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Серед українських артистів, якими захоплюється юнак, він виділив Михайла Хому.

"Він справжній українець, як мені здається. Виконує дуже гарні ліричні композиції", - сказав Потапенко-молодший.

Хлопець також слухає пісні батька. Востаннє, говорить Андрій, вони бачились з ним кілька місяців тому.

"Кілька місяців тому їздив до нього. Як ставлюся до хейту? Звісно, я бачу все. Ну і що мені з цим робити?", - висловився син Потапа.

Син Потапа зізнався, чи слухає пісні батька і коли востаннє з ним бачився

Потап з сином (фото: instagram.com/realpotap)

Де зараз перебуває Потап

Судячи зі світлин, які репер публікує в соцмережах, зараз він знаходиться у Дубаї.

У травні 2023 року в інтервʼю артист розповідав, що активно волонтерить. Свою діяльність він окреслював як "дістаю гроші та допомогу саме за кордоном".

Аукціони, благодійні концерти, збори на армію - усе це, за словами Потапа, вимагає від нього присутності за кордоном.

Син Потапа зізнався, чи слухає пісні батька і коли востаннє з ним бачився

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Перебуваю там, де на цю хвилину можу бути найбільше корисним", - наголошував продюсер.

Порахувати гроші, які вони з командою назбирали, складно, каже виконавець, але головне - це можливість доносити інформацію про Україну за кордоном.

Син Потапа зізнався, чи слухає пісні батька і коли востаннє з ним бачився

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

До слова, раніше син Потапа розсекретив його плани на Новий рік.

Також його мама, Ірина Горова, відверто відповіла, чи готова стати бабусею у 46 років.

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