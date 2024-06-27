UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після алкогольної залежності: Позитив пояснив, чому знову п'є

Олексій Завгородній (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Зелінська

Екс-учасник гурту "Время и стекло" Олексій Завгородній мав проблеми із вживанням спиртного та визнавав себе алкоголіком. Нещодавно співак розповів про свої нинішні відносини з алкоголем.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає чи вийшло у співака побороти згубну звичку, посилаючись на програму "Тур Зірками".

Відповідаючи на питання ведучої про алкоголь, Олексій зазначив, що він робить собі перерви у вживанні. Співак додає, що він випрацював звичку не входити в "загул". 

"Тобто я от зараз пʼю, наприклад, вино і я розумію, що це бокал який буде крайній", - пояснює Позитив.

Співак Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Олексій додає, що, на його думку, головне - вміти себе контролювати, навіть попри складні часи. Також співак додає, що алкоголь треба вживати правильно, адже він  може вас "занести ще далі у цю яму". 

Що відомо про боротьбу Позитива зі згубною звичкою

Нагадаємо, що Олексій розповідав про свою залежність в інтервʼю Славі Дьоміну. 

Тоді він сказав, що, на його думку, артисти - дещо "інша порода людей" і алкоголь є способом для переживання депресії чи інших криз. Тоді, на запитання Слави, чи можна Позитива назвати колишнім алкоголіком, Олексій відповів: "Можна".

Співак Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Співак був переконаний, що подібна звичка не призведе до позитивних наслідків.  Він пояснював, що відчував моральну слабкість та намагався таким чином закритися від себе і світу. 

Олексій розповів, що завжди має бажання зірватися. Він додав, що в цьому і полягає робота: ти намагаєшся працювати із собою, розмовляти із собою та робити це тверезо. 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ПозитивНовини шоу-бізнесуШоу-бізнесАлексей Завгородний