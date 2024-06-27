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После алкогольной зависимости: Позитив объяснил, почему снова пьет

Алексей Завгородний (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Зелинская

Экс-участник группы "Время и стекло" Алексей Завгородний имел проблемы с употреблением спиртного и признавал себя алкоголиком. Недавно певец рассказал о своих нынешних отношениях с алкоголем.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, получилось ли у певца побороть пагубную привычку, ссылаясь на программу "Тур Зірками".

Отвечая на вопрос ведущей об алкоголе, Алексей отметил, что он делает перерывы в употреблении. Певец добавляет, что он выработал привычку не уходить в "загул".

"То есть я вот сейчас пью, например, вино и я понимаю, что это бокал, который будет крайний", - объясняет Позитив.

Певец Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Алексей добавляет, что, по его мнению, главное - уметь себя контролировать, даже несмотря на сложные времена. Также певец добавляет, что алкоголь нужно употреблять правильно, ведь он может вас "занести еще дальше в эту яму".

Что известно о борьбе Позитива с пагубной привычкой

Напомним, что Алексей рассказывал о своей зависимости в интервью Славе Демину.

Тогда он сказал, что, по его мнению, артисты несколько "другая порода людей" и алкоголь являются способом для переживания депрессии или других кризисов. Тогда, на вопрос Славы, можно ли Позитива назвать бывшим алкоголиком, Алексей ответил: "Можно".

Певец Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Певец был убежден, что подобная привычка не приведет к положительным последствиям. Он объяснял, что чувствовал моральную слабость и пытался таким образом закрыться от себя и мира.

Алексей рассказал, что всегда хочет сорваться. Он добавил, что в этом и состоит работа: ты пытаешься работать с собой, разговаривать с собой и делать это трезво.

 

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