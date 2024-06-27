Онкохвора Шеннен Догерті чесно відповіла, чому не наважується на нові стосунки після розлучення

Шеннен Догерті, яка бореться з четвертою стадією раку , висловилася про своє особисте життя. Зокрема, вона зізналася, що боїться починати нові стосунки, і озвучила чесну причину.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на подкаст "Давайте поговоримо за кадром з Келлі Ріпом".

"Такі люди, як я, їм важко зустрічатися з кимось… Хоча б через те, що ти розумієш, що у них може закінчитися термін придатності", - сказала під час розмови з ведучим 53-річна жінка.

"Це може бути лише спілкування, а не щось інше. У всякому разі я почуваюся сором'язливою, бо маю чимало шрамів після операції. І, мені здається, що важко говорити комусь щось на кшталт: "Ні, це не від пологів, це від хірургічної реконструкції. Тому, я думаю, мені буде важко зацікавити когось", - також зазначає вона.

Зірка продовжує лікування (фото: instagram.com/theshando)

Акторка не приховує, що на тлі лікування стала почувати себе більш невпевненою. Також жінка заявила, чоловіки, які зіштовхнулися з раком, "страждають через це гірше, аніж жінки".

Що відомо про боротьбу Догерті з раком

Вперше невтішній діагноз зірці серіалу "Беверлі Гіллз" поставили у 2015 році - тоді у неї виявили рак грудей. У 2017 році трапилася ремісія, проте через три роки хвороба повернулася.

У 2023 році американська знаменитість повідомляла, що недуга поширилася також на її мозок та кістки. З того часу Шеннен продовжує відверто розповідати шанувальникам про свої проблеми зі здоров'ям та найближчі плани.

Наприклад, раніше вона ділилася, що провела до ладу свої речі: перебрала та викинула непотрібні. І на такий крок жінка пішла для того, щоб "полегшити перехід" від можливої втрати для своєї матері Рози.

"Моїм пріоритетом на даний момент є моя мама. Я знаю, що їй буде важко, якщо я помру раніше за неї. Тому я хочу полегшити деякі інші речі. Я не хочу, щоб вона залишилася з купою речей, з якими потім потрібно буде мати справу. Я не хочу, щоб у неї були чотири комори, заповнені непотрібними меблями", - казала вона.

Вперше онкологію у жінки виявили у 2015 році (фото: instagram.com/theshando)

Що відомо про особисте життя зірки

Про розлучення з фотографом Куртом Ісварієнком жінка повідомила у квітні минулого року. Разом пара була 11 років. Вони перестали жити в одному будинку ще у січні, але до розлучення дійшло лише навесні.

Причину розставання зірка тоді не називала, однак її представниця дала зрозуміти, що це рішення було вимушеним.

"Розлучення - це останнє, чого хотіла Шеннен. На жаль, вона відчувала, що в неї не залишилося іншого виходу", - заявляла Леслі Слоан.

Шлюб з Ісварієнком був третій для акторки. Раніше вона також мала офіційні стосунки з Ешлі Гамільтоном (у період з 1993 по 1994 рік) та Ріком Саломоном (з 2002 по 2003 рік).

Догерті тричі була заміжня (фото: instagram.com/theshando)