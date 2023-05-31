"Позич грошей": українцям розповіли про нову небезпечну схему шахраїв

Шахраї в Україні шукають нові способи обманювати людей та виманювати у них гроші.
Про нову схему аферистів розповіли на сторінці Національного банку України у Facebook.
Аферисти зламують акаунти в соціальних мережах та месенджерах і від імені власника акаунту розсилають підписникам повідомлення: "Привіт! Позич, будь ласка, гроші до завтра, дуже потрібно". У жодному разі не надсилайте гроші, отримавши такі послання!
Щоб зламати чужі акаунти, аферисти розповсюджують фішингові посилання, наприклад, як пропозицію взяти участь у голосуванні, конкурсі, роботі в інтернеті тощо.
Перейшовши за посиланням, люди вводять логіни та паролі від своїх облікових записів у соціальних мережах/месенджерах, які автоматично стають відомими шахраям.
Також, щоб виманити паролі до облікового запису в Instagram, шахраї посилають фейкове повідомлення начебто про верифікацію облікового запису.
До речі, раніше ми розповідали про те, що в Україні вигадали нову шахрайську схему зі смс-повідомленнями.
А також ми писали, що українська ведуча стала жертвою шахраїв, які збирали гроші для її чоловіка на фронті.