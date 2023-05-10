"Лізуть скрізь": в Україні шахраї придумали нову аферу із СМС-повідомленнями
Шахраї в Україні постійно вигадують нові схеми обману довірливих громадян і намагаються виманити з них гроші.
Так, Світлана Ноговіціна повідомила на Facebook про новий варіант "розводу" аферистів.
У чому полягає схема обману
Жінка повідомила, що спочатку шахраї телефонували їй, намагаючись залучити до каламутної схеми, а потім почали надсилати повідомлення з текстом, що нібито вона виграла гроші.
У СМС вказано посилання, за яким категорично не можна переходити, якщо не хочете залишитися без своїх грошей.
"Шахраї лізуть всюди. Ось прийшли СМС. До цього телефонували, заблокувала. Звичайно, всі відомості у них, на замовлення. Знають ім'я, номер телефону", - попередила Світлана.
Ось як виглядають такі повідомлення на телефоні.
Шахраї в Україні вигадали нову схему обману (Скріншот з Facebook)
Як захиститися від шахраїв
Власникам банківських карток слід дотримуватися таких порад:
- не надавати/не розголошувати третім особам реквізити картки, cvv-код, ПІН-карти, ОТР-паролі, паролі до інтернет-або мобільного банкінгу та ін.
- з будь-яких питань щодо заблокованої картки або рахунку звертатися самостійно (передзвонювати) до контактного центру банку;
- здійснювати операції тільки на перевірених та офіційних сайтах, не переходити за посиланнями, надісланими продавцями.
Як ми раніше писали, українців попередили про нову схему шахраїв.
Також ми писали, що правоохоронці викрили шахраїв у Києві, які викрадали гроші під час "обміну валют" .