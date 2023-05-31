"Одолжи денег": украинцам рассказали о новой опасной схеме мошенников

Мошенники в Украине ищут новые способы обманывать людей и выманивать у них деньги.
О новой схеме аферистов рассказали на странице Национального банка Украины в Facebook.
Аферисты взламывают аккаунты в социальных сетях и мессенджерах и от имени владельца аккаунта рассылают подписчикам сообщения: "Привет! Одолжи, пожалуйста деньги до завтра, очень нужно". Ни в коем случае не отправляйте деньги, получив такие послания!
Чтобы сломать чужие аккаунты, аферисты распространяют фишинговые ссылки, например, как предложение поучаствовать в голосовании, конкурсе, работе в интернете и т.д.
Перейдя по ссылке, люди вводят логины и пароли от своих аккаунтов в социальных сетях/мессенджерах, которые автоматически становятся известны мошенникам.
Также, чтобы выманить пароли к аккаунту в Instagram, мошенники посылают фейковое сообщение вроде бы о верификации аккаунта.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что в Украине придумали новую мошенническую схему с смс-сообщениями.
А также мы писали о том, что украинская ведущая стала жертвой мошенников, которые собирали деньги для ее мужа на фронте.