"Одолжи денег": украинцам рассказали о новой опасной схеме мошенников

Как работает схема "развода"

Аферисты взламывают аккаунты в социальных сетях и мессенджерах и от имени владельца аккаунта рассылают подписчикам сообщения: "Привет! Одолжи, пожалуйста деньги до завтра, очень нужно". Ни в коем случае не отправляйте деньги, получив такие послания!

Как мошенники получают доступ к чужим соцсетям?

Чтобы сломать чужие аккаунты, аферисты распространяют фишинговые ссылки, например, как предложение поучаствовать в голосовании, конкурсе, работе в интернете и т.д.

Перейдя по ссылке, люди вводят логины и пароли от своих аккаунтов в социальных сетях/мессенджерах, которые автоматически становятся известны мошенникам.

Также, чтобы выманить пароли к аккаунту в Instagram, мошенники посылают фейковое сообщение вроде бы о верификации аккаунта.

Как предотвратить взлом страниц в соцсетях?

Cоздавать сложные и уникальные пароли для каждого аккаунта.

Настраивать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.

Двухфакторная аутентификация – это когда для входа в аккаунт, кроме логина и пароля, нужно ввести код подтверждения, приходящий на смартфон, электронную почту или в соответствующее приложение. Ищите такую ​​функцию в настройках аккаунта.

Не переходить по сомнительным ссылкам;

Держать в секрете свои логины и пароли;

Не вводить свои логины и пароли от аккаунтов на незнакомых и подозрительных сайтах.

Прежде чем ввести логин и пароль – проверьте адрес необходимого ресурса, ведь любые отличия могут свидетельствовать о том, что это фишинговый ресурс.

Если от друга поступило сообщение с просьбой одолжить деньги