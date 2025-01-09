Пожежа в Лос-Анджелесі: горять будинки голлівудських зірок, вони в паніці

Зазначимо, що найбільше від пожеж постраждав престижний район Пасифік Палісейдс, де розташовані маєтки багатьох голлівудських зірок. Вогонь швидко охопив великі території, знищуючи будинки і завдаючи значної шкоди. Ситуація ускладнюється через сильний вітер, який розносить полум'я на нові території. Крім Пасифік Палісейдс, вогонь також зачепив райони Бель-Ейр, Малібу і Калабасас, відомі своїми розкішними віллами.

Періс Хілтон

Уже відомо, що згорів пляжний будинок Періс Хілтон у Малібу. Світська левиця написала довгий пост в Instagram.

Будинок Періс Хілтон (скриншот)

"Цей будинок став місцем, де ми створили так багато дорогоцінних спогадів. Тут Фенікс зробив свої перші кроки, і де ми мріяли створити спогади на все життя", - зазначила вона.

Водночас вона підкреслила, що її сім'я і домашні улюбленці в безпеці.

Марк Гемілл

73-річний актор Марк Гемілл, найвідоміший за роллю Люка Скайвокера у фільмах "Зоряні війни", також опублікував у соціальних мережах у середу повідомлення про те, що він залишив свій будинок у Малібу, а його сім'я "тікає, рятуючи свої життя".

Він зазначив, що це найжахливіша пожежа з 1993 року.

Менді Мур

Актриса серіалу "Це ми" Менді Мур також була змушена покинути свій будинок через пожежі.

Вона сказала у двох історіях в Instagram, що тікала від пожежі в Ітоні зі своїми дітьми, кішками і собакою.

"Намагаюся захистити дітей від величезного смутку і занепокоєння, які я відчуваю. Молюся за всіх у нашому прекрасному місті. Так пригнічена руйнуваннями та втратами", - зазначила вона.

Джерард Батлер

Актор Джерард Батлер у своєму Instagram показав, що його будинок згорів дотла.

"Душераздираючий час для всієї Каліфорнії", - зазначив він.

Актор на тлі згорілого будинку (фото: instagram.com/gerardbutler)

Ніл Янг

Легендарний рокер Ніл Янг втратив свій будинок у горах. Він також розкритикував Дональда Трампа, який звинуватив у всьому управління лісовим господарством, а не зміну клімату.

Майлі Сайрус

Американська співачка Майлі Сайрус підтвердила, що постраждала її нерухомість.

"Мого будинку більше немає, але спогади, якими я поділилася з сім'єю і друзями, живі", - написала вона.

Вілл Сміт

Актор Вілл Сміт і його сім'я були змушені покинути свій будинок у Малібу через поширення лісових пожеж.

В Instagram-історії актор показав, що пожежу було видно за пагорбами з того місця, де він стояв біля свого будинку.

Карта з розташуванням будинків зірок Голлівуду

Кім Кардашян

Кім Кардашян-Вест закликала людей об'єднатися в ці важкі часи, оскільки її рідний штат Каліфорнія все ще бореться зі смертоносними лісовими пожежами. Повідомляється, що Кім і Каньє найняли приватну команду пожежників, щоб врятувати свій особняк.

Леді Гага

Змушена була покинути свій будинок і співачка Леді Гага.

"Я так глибоко співчуваю всім, хто сьогодні страждає від цих жахливих пожеж і сумує про втрату своїх будинків або близьких. Я сиджу тут разом із багатьма з вас і думаю про те, чи згорить мій будинок", - написала вона у Twitter.

Адам Броді

Будинок американського актора згорів до тла, перетворившись на руїни та попіл.

Скриншот відео

Анна Феріс

Американська комедійна акторка, співачка і продюсерка також втратила свій будинок через пожежу.

Руїни будинку Анни Феріс (фото: Backgrid)

За даними компанії Velvet Ropes, яка складає мапу нерухомості знаменитостей, у Тома Генкса і Ріти Вілсон, Метта Деймона, Стівена Спілберга, Гіларі Свонк і Саллі Філд є будинки, розташовані недалеко від місць, де вирують пожежі.

Повідомляється, що будинки в постраждалих районах також є у доктора Дре, Тайри Бенкс, Мартіна Шорта, Майло Вентімільї, Лінди Карделліні, Мері МакДоннелл, Адама Сендлера, Майлза Теллера і Дженніфер Лав Г'юїтт.

Метеорологи прогнозують, що найближчими днями погодні умови можуть залишатися несприятливими, що ускладнить боротьбу з пожежами. Місцева влада закликає жителів бути готовими до можливої евакуації та стежити за оновленням ситуації.