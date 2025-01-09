Пожар в Лос-Анджелесе: горят дома голливудских звезд, они в панике

Из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии (США) уже объявлено чрезвычайное положение. Огонь распространяется очень быстро. Спасатели Лос-Анджелеса приказали эвакуировать более 100 тысяч жителей районов рядом с Голливудом, где находятся особняки мировых звезд.
РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать, дома каких знаменитостей пострадали или уничтожены полностью.
Отметим, что больше всего от пожаров пострадал престижный район Пасифик Палисейдс, где расположены имения многих голливудских звезд. Огонь быстро охватил большие территории, уничтожая дома и нанося значительный ущерб. Ситуация усугубляется сильным ветром, который разносит пламя на новые территории. Кроме Пасифик Палисейдс, огонь также задел районы Бель-Эйр, Малибу и Калабасас, известные своими роскошными виллами.
Уже известно, что сгорел пляжный дом Пэрис Хилтон в Малибу. Светская львица написала длинный пост в Instagram.
"Этот дом стал местом, где мы создали так много драгоценных воспоминаний. Здесь Феникс сделал свои первые шаги, и где мы мечтали создать воспоминания на всю жизнь", - отметила она.
В то же время она подчеркнула, что ее семья и домашние питомцы в безопасности.
73-летний актер Марк Хэмилл, наиболее известный по роли Люка Скайуокера в фильмах "Звездные войны", также опубликовал в социальных сетях в среду сообщение о том, что он покинул свой дом в Малибу, а его семья "бежит, спасая свои жизни".
Он отметил, что это самый ужасный пожар с 1993 года.
Актриса сериала "Это мы" Мэнди Мур также была вынуждена покинуть свой дом из-за пожаров.
Она сказала в двух историях в Instagram, что бежала от пожара в Итоне со своими детьми, кошками и собакой.
"Пытаюсь оградить детей от огромной грусти и беспокойства, которые я чувствую. Молюсь за всех в нашем прекрасном городе. Так подавлена разрушениями и потерями", - отметила она.
Актер Джерард Батлер в своем Instagram показал, что его дом сгорел дотла.
"Душераздирающее время для всей Калифорнии", - отметил он.
Актер на фоне сгоревшего дома (фото: instagram.com/gerardbutler)
Легендарный рокер Нил Янг потерял свой дом в горах. Он также раскритиковал Дональда Трампа, который обвинил во всем управление лесным хозяйством, а не изменение климата.
Американская певица Майли Сайрус подтвердила, что пострадала ее недвижимость.
"Моего дома больше нет, но воспоминания, которыми я поделился с семьей и друзьями, живы", - написала она.
Актер Уилл Смит и его семья были вынуждены покинуть свой дом в Малибу из-за распространения лесных пожаров.
В Instagram-истории актер показал, что пожар был виден за холмами с того места, где он стоял возле своего дома.
Карта с расположением домов звезд Голливуда
Ким Кардашьян-Уэст призвала людей объединиться в эти трудные времена, поскольку ее родной штат Калифорния все еще борется со смертоносными лесными пожарами. Сообщается, что Ким и Канье наняли частную команду пожарных, чтобы спасти свой особняк.
Вынуждена была покинуть свой дом и певица Леди Гага.
"Я так глубоко сочувствую всем, кто сегодня страдает от этих ужасных пожаров и скорбит о потере своих домов или близких. Я сижу здесь вместе со многими из вас и думаю о том, сгорит ли мой дом", - написала она в Twitter.
Дом американского актера сгорел до тла, превратившись в руины и пепел.
Скриншот видео
Американская комедийная актриса, певица и продюсер также потеряла свой дом из-за пожара.
Руины дома Анны Фэрис (фото: Backgrid)
По данным компании Velvet Ropes, которая составляет карту недвижимости знаменитостей, у Тома Хэнкса и Риты Уилсон, Мэтта Дэймона, Стивена Спилберга, Хилари Суонк и Салли Филд есть дома, расположенные недалеко от мест, где бушуют пожары.
Сообщается, что дома в пострадавших районах также есть у доктора Дре, Тайры Бэнкс, Мартина Шорта, Майло Вентимильи, Линды Карделлини, Мэри Макдоннелл, Адама Сэндлера, Майлза Теллера и Дженнифер Лав Хьюитт.
Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие дни погодные условия могут оставаться неблагоприятными, что усложнит борьбу с пожарами. Местные власти призывают жителей быть готовыми к возможной эвакуации и следить за обновлением ситуации.
Ранее победительница "Холостяка" сообщила, что срочно эвакуируется из дома в Лос-Анджелесе.
Для написания материала были использованы издания: TMZ, New York Post, The Sun, Sky News.