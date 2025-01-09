Пожар в Лос-Анджелесе: горят дома голливудских звезд, они в панике

Из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии (США) уже объявлено чрезвычайное положение. Огонь распространяется очень быстро. Спасатели Лос-Анджелеса приказали эвакуировать более 100 тысяч жителей районов рядом с Голливудом, где находятся особняки мировых звезд.

Отметим, что больше всего от пожаров пострадал престижный район Пасифик Палисейдс, где расположены имения многих голливудских звезд. Огонь быстро охватил большие территории, уничтожая дома и нанося значительный ущерб. Ситуация усугубляется сильным ветром, который разносит пламя на новые территории. Кроме Пасифик Палисейдс, огонь также задел районы Бель-Эйр, Малибу и Калабасас, известные своими роскошными виллами.

Пэрис Хилтон

Уже известно, что сгорел пляжный дом Пэрис Хилтон в Малибу. Светская львица написала длинный пост в Instagram.

Дом Пэрис Хилтон (скриншот)

"Этот дом стал местом, где мы создали так много драгоценных воспоминаний. Здесь Феникс сделал свои первые шаги, и где мы мечтали создать воспоминания на всю жизнь", - отметила она.

В то же время она подчеркнула, что ее семья и домашние питомцы в безопасности.

Марк Хэмилл

73-летний актер Марк Хэмилл, наиболее известный по роли Люка Скайуокера в фильмах "Звездные войны", также опубликовал в социальных сетях в среду сообщение о том, что он покинул свой дом в Малибу, а его семья "бежит, спасая свои жизни".

Он отметил, что это самый ужасный пожар с 1993 года.

Мэнди Мур

Актриса сериала "Это мы" Мэнди Мур также была вынуждена покинуть свой дом из-за пожаров.

Она сказала в двух историях в Instagram, что бежала от пожара в Итоне со своими детьми, кошками и собакой.

"Пытаюсь оградить детей от огромной грусти и беспокойства, которые я чувствую. Молюсь за всех в нашем прекрасном городе. Так подавлена ​​разрушениями и потерями", - отметила она.

Джерард Батлер

Актер Джерард Батлер в своем Instagram показал, что его дом сгорел дотла.

"Душераздирающее время для всей Калифорнии", - отметил он.

Актер на фоне сгоревшего дома (фото: instagram.com/gerardbutler)

Нил Янг

Легендарный рокер Нил Янг потерял свой дом в горах. Он также раскритиковал Дональда Трампа, который обвинил во всем управление лесным хозяйством, а не изменение климата.

Майли Сайрус

Американская певица Майли Сайрус подтвердила, что пострадала ее недвижимость.

"Моего дома больше нет, но воспоминания, которыми я поделился с семьей и друзьями, живы", - написала она.

Уилл Смит

Актер Уилл Смит и его семья были вынуждены покинуть свой дом в Малибу из-за распространения лесных пожаров.

В Instagram-истории актер показал, что пожар был виден за холмами с того места, где он стоял возле своего дома.

Карта с расположением домов звезд Голливуда

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян-Уэст призвала людей объединиться в эти трудные времена, поскольку ее родной штат Калифорния все еще борется со смертоносными лесными пожарами. Сообщается, что Ким и Канье наняли частную команду пожарных, чтобы спасти свой особняк.

Леди Гага

Вынуждена была покинуть свой дом и певица Леди Гага.

"Я так глубоко сочувствую всем, кто сегодня страдает от этих ужасных пожаров и скорбит о потере своих домов или близких. Я сижу здесь вместе со многими из вас и думаю о том, сгорит ли мой дом", - написала она в Twitter.

Адам Броди

Дом американского актера сгорел до тла, превратившись в руины и пепел.

Скриншот видео

Анна Фэрис

Американская комедийная актриса, певица и продюсер также потеряла свой дом из-за пожара.

Руины дома Анны Фэрис (фото: Backgrid)

По данным компании Velvet Ropes, которая составляет карту недвижимости знаменитостей, у Тома Хэнкса и Риты Уилсон, Мэтта Дэймона, Стивена Спилберга, Хилари Суонк и Салли Филд есть дома, расположенные недалеко от мест, где бушуют пожары.

Сообщается, что дома в пострадавших районах также есть у доктора Дре, Тайры Бэнкс, Мартина Шорта, Майло Вентимильи, Линды Карделлини, Мэри Макдоннелл, Адама Сэндлера, Майлза Теллера и Дженнифер Лав Хьюитт.

Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие дни погодные условия могут оставаться неблагоприятными, что усложнит борьбу с пожарами. Местные власти призывают жителей быть готовыми к возможной эвакуации и следить за обновлением ситуации.