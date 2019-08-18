Пожарную безопасность в лагере "Виктория" доверили сотруднице, которая отключала сигнализацию

Фото: коллаж РБК-Украина

Для скандального лагеря "Виктория" закупили опасные противогазы

После жуткого пожара в детском лагере "Виктория", который унес жизни троих девочек в сентябре 2017 года, заведение снова открыто. За пожарную безопасность одесского заведения, в котором в настоящее время отдыхает более ста детей, отвечает все та же сотрудница, которая накануне трагедии выключала неисправную сигнализацию - та постоянно срабатывала без причины. Об этом передает Думская.net.

Елена Адамская два года назад, когда произошел пожар, была вожатой-воспитателем. Сейчас ее перевели на должность инженера по охране труда в лагере.

Когда руководитель "Виктории" Петрос Саркисян был задержан и находился под следствием, она исполняла обязанности директора заведения.

Адамская призналась, что не боится работать в лагере после произошедшего.

Как говорится в детальной хронологии трагедии в "Виктории" Центр правового мониторинга "Гідність", вожатая-воспитатель соседнего отряда Алена Адамская сказала хореографу "Адели" Татьяне Егоровой, что в пятом корпусе часто срабатывает ревун противопожарной сигнализации и посоветовала не обращать на это внимания.

"Зовите меня, я буду отключать сирену", - попросила Адамская. Сигнализация в течение суток срабатывала несколько раз, и женщина каждый раз отключала ревун (последний раз был 10 сентября 2017-го во время родительского дня).

Как рассказала Адамская, она присутствовала при монтаже всех систем для обеспечения пожарной безопасности.

Алена Адамская (Фото: dumskaya.net)

"В частности это монтаж насосов-погасителей, для внутреннего пожарного водоснабжения, монтаж гидрантов, монтаж сигнализации. Я видела полностью, как производились все работы. От начала проектирования до сдачи", - сказала она журналистам.

При этом Адамская отметила, что в случает возникновения пожара она знает, что нужно делать.

"Если лестница в дыму, на этот счет предусмотрен комплект самоспасательных масок. Их столько, сколько детей", - объяснила она.

При этом сами закупленные для "Виктории" противогазы не совсем безопасны - российский "Бриз-3001" не защищает от угарного газа, который является главной причиной смерти при пожаре.

Для лагеря "Виктория" закупили противогазы, которые не спасают от угарного газа (Фото: dumskaya.net)

"Человек, надевший противогаз, считает, что оказался в относительной безопасности, и вполне может снизить скорость, покидая задымленное помещение. А в таких ситуациях все решают секунды", - говорится в материале.

Для спасения в задымленном помещении требуется другое защитное устройство (к примеру, хотя бы "Бриз-3002 В1Е1К2SX(CO)NoHgР3D угарный газ"). Отметим, что этот фильтр стоит в три раза дороже.

Напомним, после пожара в 2017 году территория лагеря "Виктория" почти полтора года находилась под арестом, так как шли суды. В декабре 2018 года, во время введения военного положения в Украине с некоторых строений лагеря был снят арест и там разместили резервистов. На данный момент еще идет расследование дела о гибели троих детей.

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