Пожежну безпеку в таборі "Вікторія" довірили співробітниці, яка відключала сигналізацію

Фото: колаж РБК-Україна

Для скандального табору "Вікторія" закупили небезпечні протигази

Після моторошної пожежі в дитячому таборі "Вікторія", яка забрала життя трьох дівчаток у вересні 2017 року, заклад знову відкрито. За пожежну безпеку одеського закладу, в якому наразі відпочиває понад сто дітей, відповідає все та ж працівниця, яка напередодні трагедії вимикала несправну сигналізацію - та постійно спрацьовувала без причини. Про це передає Думська.net.

Олена Адамська два роки тому, коли сталася пожежа, була вожатою-вихователькою. Зараз її перевели на посаду інженера з охорони праці в таборі.

Коли керівник "Вікторії" Петрос Саркісян був затриманий і перебував під слідством, вона виконувала обов'язки директора закладу.

Адамська зізналася, що не боїться працювати в таборі після події.

Як йдеться в детальній хронології трагедії у "Вікторії" Центра правового моніторингу "Гідність", вожата-вихователька сусіднього загону Адамська Олена сказала хореографу "Аделі" Тетяні Єгоровій, що в п'ятому корпусі часто спрацьовує ревун протипожежної сигналізації і порадила не звертати на це уваги.

"Кличте мене, я відключатиму сирену", - попросила Адамська. Сигналізація протягом доби спрацьовувала кілька разів, й жінка щоразу відключала ревун (останній раз був 10 вересня 2017-го під час батьківського дня).

Як розповіла Адамська, вона була присутня при монтажі всіх систем для забезпечення пожежної безпеки.

Адамська Олена (Фото: dumskaya.net)

"Зокрема це монтаж насосів-гасників, для внутрішнього пожежного водопостачання, монтаж гідрантів, монтаж сигналізації. Я бачила повністю, як проводилися всі роботи. Від початку проектування до здачі", - сказала вона журналістам.

При цьому Адамська зазначила, що у випадку виникнення пожежі вона знає, що потрібно робити.

"Якщо сходи в диму, на цей рахунок передбачений комплект саморятівних масок. Їх стільки, скільки дітей", - пояснила вона.

При цьому самі закуплені для "Вікторії" протигази не зовсім безпечні - російський "Бриз-3001" не захищає від чадного газу, який є головною причиною смерті при пожежі.

Для табору "Вікторія" закупили протигази, які не рятують від чадного газу (Фото: dumskaya.net)

"Людина, яка наділа протигаз, вважає, що опинилася у відносній безпеці, і цілком може знизити швидкість, залишаючи задимлене приміщення. А в таких ситуаціях все вирішують секунди", - йдеться в матеріалі.

Для порятунку у задимленому приміщенні потрібен інший захисний пристрій (наприклад, хоча б "Бриз-3002 В1Е1К2ЅХ(CO)NoHgР3D чадний газ"). Зазначимо, що цей фільтр коштує втричі дорожче.

Нагадаємо, після пожежі в 2017 році територія табору "Вікторія" майже півтора року перебувала під арештом, так як йшли суди. У грудні 2018 року, під час введення воєнного стану в Україні з деяких будівель табору був знятий арешт і там розмістили резервістів. На даний момент ще триває розслідування справи про загибель трьох дітей.

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