ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пожар на свалке в Киеве: врачи рассказали о рисках для здоровья

Киев, Вторник 22 сентября 2020 07:50
Пожар на свалке в Киеве: врачи рассказали о рисках для здоровья
Смог в Киеве (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Экологи рассказали о последствиях пожара на свалке в Киеве

В понедельник, 21 сентября, в Киеве резко повысился уровень загрязненности воздуха из-за пожара на свалке. При этом самый загрязненный воздух наблюдался на Левом береге столицы. Экологи и врачи рассказали, что такие пожары могут нести существенные последствия для здоровья киевлян.

Жители Дарницкого района пожаловались на то, что из-за густого дыма за полметра ничего не видно. Кроме того, людям пришлось закрывать окна, потому, что дышать было просто невозможно. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пожар в Киеве на свалке беспокоит экологов из-за загрязнения воздуха (видео: YouTube)

Эксперты советуют в районе сильного смога лучше дышать в респираторе, потому что в воздухе уже зафиксировали превышение вредных веществ. Экологи утверждают, что подобные пожары изменяют экологию всего города.

Люди, которые дышат дымом, серьезно рискуют, поскольку в воздухе большая концентрация канцерогенов. При этом воздух не очищается.

Киевлянам советуют во время подобных пожаров сидеть дома и не открывать окна. Также нужно стараться чаще делать влажную уборку. Особенно это касается пожилых людей.

Семейный врач София Зинчук советует также по приходу в какое-то помещение первым делом промывать нос и прополоскать горло. Из-за грязного воздуха может усилиться кашель или головная боль. Также может возникнуть обострение аллергии или заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Напомним, ученые назвали главные источники загрязнения в квартире.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Киевздоровье
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь