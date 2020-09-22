Пожежа на сміттєзвалищі у Києві: лікарі розповіли про ризики для здоров'я

Смог у Києві (фото: РБК-Україна)

Екологи розповіли про наслідки пожежі на сміттєзвалищі у Києві

У понеділок, 21 вересня, в Києві різко підвищився рівень забрудненості повітря через пожежу на звалищі. При цьому найбільш забруднене повітря спостерігалося на Лівому березі столиці. Екологи та лікарі розповіли, що такі пожежі можуть нести суттєві наслідки для здоров'я киян.

Мешканці Дарницького району поскаржилися на те, що через густий дим за пів метра нічого не видно. Крім того, людям довелося закривати вікна, тому, що дихати було просто неможливо. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Пожежа в Києві на звалищі турбує екологів через забруднення повітря (відео: YouTube)

Експерти радять в районі сильного смогу краще дихати в респіраторі, тому що в повітрі вже зафіксували перевищення шкідливих речовин. Екологи стверджують, що подібні пожежі змінюють екологію всього міста.

Люди, які дихають димом, серйозно ризикують, оскільки в повітрі велика концентрація канцерогенів. При цьому повітря не очищається.

Киянам радять під час таких пожеж сидіти вдома і не відкривати вікна. Також потрібно намагатися частіше робити вологе прибирання. Особливо це стосується літніх людей.

Сімейний лікар Софія Зінчук радить також по приходу в якесь приміщення насамперед промивати ніс та прополоскати горло. Через забруднене повітря може посилитися кашель або головний біль. Також може виникнути загострення алергії і захворювань серцево-судинної системи.

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