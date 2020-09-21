В Киеве резко выросла загрязненность воздуха: где опасно дышать

В Киеве вырос уровень загрязненности воздуха (коллаж: РБК-Украина)

В некоторых районах Киева зашкаливает уровень вредных веществ в воздухе

В Киеве резко повысился уровень загрязненности воздуха в понедельник, 21 сентября. Судя по новым картам с датчиков воздуха, самая критическая ситуация сегодня на Левом берегу столицы.

Карты загрязнений SaveEcoBot показывают, что при норме "индекса качества воздуха" от 0 до 50 пунктов на Харьковском массиве - 156-164 пунктов, на Позняках 167-200.

Но самая критическая ситуация на Осокорках - тут уровень загрязнения 169-341 пункт.

Ситуация немного лучше на Троещине, там датчики фиксируют 112-135 пунктов при норме 0-50.

А вот на Правом берегу больше всего "зеленых" датчиков больше всего. Они говорят о том, что воздух в столице в пределах нормы.

Уровень загрязненности воздуха в Киеве (фото: saveecobot.com)

Такой уровень загрязнения может быть связан с пожаром на свалке в Дарницком районе столицы. В ДСНС рассказали, что площадь возгорания на Ревуцкого, 41 составляла 5000 метров квадратных.

Пожар в Киеве на свалке (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Спасатели просят не выходить на улицу без надобности и не открывать окна. Также выключить кондиционеры и делать чаще влажную уборку.

Вид из окна на Харьковском массиве (фото: Telegram KievNews)

Ранее мы писали, что ученые названы главные источники загрязнения в квартире. Выяснилось, что воздух там может быть в три раза грязнее, чем на улице.

Также сообщалось, что в Николаеве произошла экологическая катастрофа на лимане.