Пожар - показуха: в Одессе разгромили клуб после концерта российской звезды

Пожар в Одессе стал днем национального траура, но российский музыкант Алишер Моргенштерн (Morgenshtern) назвал скорбь украинцев "гове**ой показухой" и призвал вместо дня траура устроить "день крика". После этого активисты принесли под клуб Palladium шины, разрисовали двери надписями "Сепарклуб закрыт", устроили внутри погром и заставили владельца заведения извиниться. Об этом пишут местные издания.

Напомним, скандальный 21-летний рэп-музыкант и блогер Моргенштерн со сцены одесского клуба Palladium позволил себе подобные высказывания. Российский исполнитель развлекал публику на выходных, несмотря на трагические события в городе.

Под ночной клуб Одессы принесли шины (фото: Думская)

Активисты под входом в клуб положили шины, обрисовали его баллончиками с красной краской, после чего зашли внутрь. С владельцем Palladium Валерием Твердовским удалось встретиться не сразу. Но позже он вышел к ним, публично извинился и сказал, что подобное больше не повторится.

Активисты ворвались в ночной клуб Palladium (видео: YouTube/Думская)

Директор заведения пытался объяснить, что он не знал, что Morgenshtern может вытворить подобное. Мол, с артистами он лично не договаривается, не встречается. А при выборе приглашенных звезд, они ориентируются по их интернет-популярности.

Российский музыкант назвал пожар в Одессе показухой (видео: facebook.com/odessahello)

Напомним, под руинами сгоревшего 4 декабря дома Асвадурова на углу Троицкой и Пушкинской нашли уже 10 погибших. 16-летняя студентка Ксения Бабенко погибла, выпрыгнув из окна, а пожарный Сергей Шатохин умер 7 декабря в больнице, так и не придя в сознание.