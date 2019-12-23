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Пожар в общежитии НАУ в Киеве: студенты показали видео из горящего здания

STYLERПроисшествия    23.12.2019 - 09:46
Пожар в общежитии НАУ в Киеве: студенты показали видео из горящего здания
Пожар в общежитии НАУ в Киеве (Фото: коллаж РБК-Украина)

Студенты рассказали про пожар в общежитии

В Киеве произошел пожар в общежитии Национального Авиационного Университета, который расположен на улице Нежинская, 29б в Соломенском районе. Инцидент произошел в ночь на 23 декабря.

В результате пожара из здания общежития №8 были эвакуированы 300 студентов, передает "Информатор". В сети появилось видео происшествия.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что после возгорания пламя охватило подсобное помещение на 1-м этаже 9-этажного корпуса. Коридоры здания очень быстро полностью заполнил дым.

После ликвидации пожара учащихся не впускали обратно в здание общежития, и сейчас они размещены в соседнем - 7-м - корпусе.

Как видно на кадрах, студенты не унывают, играют на фортепиано и благодарят соседей за гостеприимность и готовность приютить и помочь в беде.

В ГСЧС Украины в Киеве рассказали, что возгорание возникло в 9-этажном студенческом общежитии и сообщили о повышенном ранге пожара. Спасатели обнаружили, что горело бытовое помещении на 1-м этаже на общей площади 10 "квадратов".

В Киеве произошел пожар в общежитии НАУ (Фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Сообщение о пожаре поступило на спецлинию в половину первого ночи, а огонь был полностью ликвидирован в 1:06.

На месте происшествия работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 42 человека личного состава.

В результате инцидента сгорела и была повреждена мебель, бытовая техника, двери, личные вещи, также закопчены стены и потолок.

Причина возгорания устанавливается.

Видео: В Киеве произошел пожар в общежитии НАУ

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