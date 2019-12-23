В Киеве горело общежитие

Фото: место происшествия (kiev.informator.ua)

Горело одно из общежитий в студгородке НАУ

В Киеве по адресу улица Неженская, 29б произошел пожар в общежитии №8 Национального Авиационного Университета. Об этом сообщает РБК-Украина з посиланням на Информатор.

В результате инцидента никто не пострадал. Вызов на линию "101" поступил около 00:35.

В ходе обследования здания выяснилось, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже, а дым распространился до девятого этажа. Его оперативно ликвидировали. Это была не жилая комната. Из здания эвакуировали более 300 студентов.

После ликвидации в помещение студентов не впустили. Чтобы они не мерзли, они направились в ближайшие корпуса общежитий, чтобы переждать, пока ребят пустят обратно. На месте работали 14 единиц техники и около 35 человек личного состава. Детали случившегося выясняются.

РБК-Украина писало, что в Старобельске Луганской области возник пожар в интернате, в результате которого погибли люди.

Наапомним, в Киеве в Подольском районе произошел пожар в 16-этажном жилом доме, в результате чего погибли два человека.