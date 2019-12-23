ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве горело общежитие

Новости » Общество     23.12.2019 - 05:17
В Киеве горело общежитие
Фото: место происшествия (kiev.informator.ua)

Горело одно из общежитий в студгородке НАУ

В Киеве по адресу улица Неженская, 29б произошел пожар в общежитии №8 Национального Авиационного Университета. Об этом сообщает РБК-Украина з посиланням на Информатор.

В результате инцидента никто не пострадал. Вызов на линию "101" поступил около 00:35.

В ходе обследования здания выяснилось, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже, а дым распространился до девятого этажа. Его оперативно ликвидировали. Это была не жилая комната. Из здания эвакуировали более 300 студентов.

После ликвидации в помещение студентов не впустили. Чтобы они не мерзли, они направились в ближайшие корпуса общежитий, чтобы переждать, пока ребят пустят обратно. На месте работали 14 единиц техники и около 35 человек личного состава. Детали случившегося выясняются.

РБК-Украина писало, что в Старобельске Луганской области возник пожар в интернате, в результате которого погибли люди.

Наапомним, в Киеве в Подольском районе произошел пожар в 16-этажном жилом доме, в результате чего погибли два человека.

В Киеве горит многоэтажка, есть погибшие В Одессе произошел пожар в студенческом общежитии
Новости Украины пожаробщежитие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь