Пожежа в гуртожитку НАУ в Києві: студенти показали відео з палаючої будівлі

Пожежа в гуртожитку НАУ в Києві (Фото: колаж РБК-Україна)

Студенти розповіли про пожежу в гуртожитку

У Києві сталася пожежа в гуртожитку Національного Авіаційного Університету, який розташований на вулиці Ніжинська, 29б у Солом'янському районі. Інцидент стався у ніч проти 23 грудня.

В результаті пожежі з будівлі гуртожитку №8 було евакуйовано 300 студентів, передає "Інформатор". У мережі з'явилося відео події.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Зазначається, що після займання полум'я охопило підсобне приміщення на 1-му поверсі 9-поверхового корпусу. Коридори будівлі дуже швидко повністю заповнив дим.

Після ліквідації пожежі учнів не впускали назад др будівлі гуртожитку, і зараз вони розміщені в сусідньому - 7-му - корпусі.

Як видно на кадрах, студенти не сумують, грають на фортепіано та дякують сусідам за гостинність та готовність прихистити і допомогти в біді.

У ДСНС України в Києві розповіли, що загоряння виникло в 9-поверховому студентському гуртожитку та повідомили про підвищений ранг пожежі. Рятувальники виявили, що горіло побутове приміщення на 1-му поверсі загальною площею 10 "квадратів".

У Києві сталася пожежа в гуртожитку НАУ (Фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Повідомлення про пожежу надійшло на спецлінію о половині першої ночі, а вогонь було повністю ліквідовано о 1:06.

На місці події працювало 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 42 чоловіки особового складу.

В результаті інциденту згоріла і була пошкоджена меблі, побутова техніка, двері, особисті речі, закопчені стіни та стеля.

Причина загоряння встановлюється.

Відео: У Києві сталася пожежа в гуртожитку НАУ