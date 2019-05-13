Опубликованы фото интерьера сгоревшего Нотр-Дама

Телеканал ABC News опубликовал кадры, снятые внутри собора
Телеканал ABC News опубликовал кадры, снятые внутри частично сгоревшего собора Парижской Богоматери. Фото опубликованы на сайте телеканала.
Алтарь собора оказался разрушен в результате падения шпиля. Фрагменты шпиля до сих пор находятся в соборе.
На кадрах видно, что в крыше остаются два отверстия, затянутые сеткой, предотвращающей попадание мусора в храм. В храме лежат камни с разрушенной крыши, при восстановлении их использовать не планируется.
.@ABC News’ @DavidMuir gets an exclusive inside look at Paris' iconic Notre Dame Cathedral nearly a month after a devastating fire left the world aghast. https://t.co/O1KzXW1f75 pic.twitter.com/GmRjk7Iw3N— ABC News (@ABC) May 13, 2019
Напомним, ранее Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержало законопроект о реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам. В первом чтении за документ проголосовали 32 человека, пятеро высказались против, еще 10 воздержались.
Как известно, в столице Франции Париже вечером 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, в результате которого обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.
РБК-Украина писало, что собор Нотр-Дам де Пари практически спасли от разрушения. Все нестабильные части собора, в том числе декоративные элементы фасадов западной и северной частей и южную башню, стабилизировали.
Ранее сообщалось, что сумма пожертвований на реконструкцию за первые два дня после пожара собора Нотр-Дам де Пари достигла почти 1 млрд евро.