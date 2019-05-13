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Опубликованы фото интерьера сгоревшего Нотр-Дама

Новости » Общество    13.05.2019 - 19:25
Опубликованы фото интерьера сгоревшего Нотр-Дама
Фото: Нотр-Дам де Пари (GettyImages)

Телеканал ABC News опубликовал кадры, снятые внутри собора

Телеканал ABC News опубликовал кадры, снятые внутри частично сгоревшего собора Парижской Богоматери. Фото опубликованы на сайте телеканала.

Алтарь собора оказался разрушен в результате падения шпиля. Фрагменты шпиля до сих пор находятся в соборе.

На кадрах видно, что в крыше остаются два отверстия, затянутые сеткой, предотвращающей попадание мусора в храм. В храме лежат камни с разрушенной крыши, при восстановлении их использовать не планируется.

Напомним, ранее Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержало законопроект о реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам. В первом чтении за документ проголосовали 32 человека, пятеро высказались против, еще 10 воздержались.

Как известно, в столице Франции Париже вечером 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, в результате которого обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.

РБК-Украина писало, что собор Нотр-Дам де Пари практически спасли от разрушения. Все нестабильные части собора, в том числе декоративные элементы фасадов западной и северной частей и южную башню, стабилизировали.

Ранее сообщалось, что сумма пожертвований на реконструкцию за первые два дня после пожара собора Нотр-Дам де Пари достигла почти 1 млрд евро.

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