Пожар в Чернобыле: можно ли киевлянам выходить на улицу

Пожар в Чернобыле (фото:facebook.com/artem.shevchenko.9)

Киевлянам рассказали, можно ли им выходить на улицу из-за пожара в Чернобыле

Пожар в Чернобыле потушили 14 апреля, после того, как с 10 апреля огонь бушевал в зоне отчуждения. В воздухе Киева и Киевской области повышено содержание различных частиц горения. Людям с хроническими заболеваниями советуют утром меньше бывать на улице. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Советуем людям, особенно с хроническими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с заболеванием легких ограничить выход на улицу", — отметил на брифинге министр

Степанов посоветовал украинцам пить больше воды и проводить влажную уборку в квартирах.

Чиновник также отметил, что радиационный фон в Киеве, Киевской и Житомирской областях находится в пределах нормы.

Напомним, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне. Уровень радиационного фона находится в норме.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин выделил 100 млн гривен на тушение пожаров в Чернобыльской зоне.

Кстати, полицейские задержали еще одного подозреваемого в причастности к пожарам в Чернобыльской зоне. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.