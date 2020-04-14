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Кабмин выделил 100 млн гривен на тушение пожаров в Чернобыле

Новости » Происшествия     14.04.2020 - 13:06
Кабмин выделил 100 млн гривен на тушение пожаров в Чернобыле
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Еще почти 40 млн гривен направили агентству по управлению зоной отчуждения

Кабинет министров Украины на тушение пожаров в Чернобыльской зоне выделил 100 млн гривен. Об этом в Telegram сообщил премьер- министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодня к тушению пожаров в зоне отчуждения привлекли более 400 человек и почти сотню 98 единиц техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета.

"Правительство выделяет из резервного фонда дополнительные 100 млн гривен для ГСЧС на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, Государственному агентству по управлению зоной отчуждения направляют 34,8 млн гривен, а Государственному агентству лесных ресурсов - 10,100 млн гривен.

"Дополнительные расходы - это цена безразличия лиц, которые не только уничтожают окружающую среду, но и подвергают опасности своих сограждан", - добавил премьер и отметил, что на этой неделе Рада в 18 раз подняла штрафы за поджог сухостоев.

Напомним, пожары в Чернобыльской зоне продолжаются уже десятый день.

В связи этим в Беларуси замерили радиационный фон и установили, что на сегодня в стране сохраняется стабильная радиационная обстановка.

В Житомирской области из-за возгорания сухой травы сгорела улица из 27 домов
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныпожарЧернобыль
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