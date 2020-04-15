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Пожежа в Чорнобилі: чи можна киянам виходити на вулицю

STYLERЖиття    15.04.2020 - 13:22
Пожежа в Чорнобилі: чи можна киянам виходити на вулицю
Пожежа в Чорнобилі (фото:facebook.com/artem.shevchenko.9)

Киянам розповіли, чи можна їм виходити на вулицю через пожежу в Чорнобилі

Пожежу в Чорнобилі загасили 14 квітня, після того, як з 10 квітня вогонь вирував у зоні відчуження. В повітрі Києва та Київської області підвищений вміст різних частинок горіння. Людям з хронічними захворюваннями радять вранці менше бувати на вулиці. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Радимо людям, особливо з хронічними, серцево-судинними захворюваннями, а також із захворюванням легень обмежити вихід на вулицю", — зазначив на брифінгу міністр

Степанов порадив українцям пити більше води і проводити вологе прибирання в квартирах.

Чиновник також зазначив, що радіаційний фон у Києві, Київській та Житомирській областях знаходиться в межах норми.

Нагадаємо, 14 квітня вдалося загасити пожежу в Чорнобильській зоні. Рівень радіаційного фону в нормі.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін виділив 100 млн гривень на гасіння пожеж у Чорнобильській зоні.

До речі, поліцейські затримали ще одного підозрюваного в причетності до пожеж у Чорнобильській зоні. Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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