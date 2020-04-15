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Пожар в Чернобыльской зоне: продолжается тушение очагов тления

Новости » Происшествия     15.04.2020 - 08:15
Пожар в Чернобыльской зоне: продолжается тушение очагов тления
Фото: пожар в зоне отчуждения (dsns.gov.ua)

К тушению привлечен 521 человек и 124 единицы техники

По состоянию на 7 часов утра в Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов тления. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы с чрезвычайной ситуации.

Как отмечается, к тушению привлечен 521 человек и 124 единицы техники, из них от ГСЧС 410 человек личного состава и 86 единиц техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля совершено 3 сброса - 6 т воды).

"По состоянию на 7 часов 15 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств. Открытый огонь не наблюдается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате масштабного пожара в Чернобыльской зоне, который тушили десять дней, сгорели 30% туристических объектов. Вчера сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне потушили.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за пожара в Чернобыльской зоне угрозы для атомной электростанции нет.

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