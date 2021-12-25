Поздравления с католическим Рождеством 25 декабря: красивые открытки и видео, стихи и проза

Поздравления с Рождеством Христовым 25 декабря в стихах и прозе, открытках и на видео

В этот зимний день прекрасный

Поздравляю с Рождеством!

Пусть окутает он тайной,

Светлым счастьем, волшебством.

Сбудутся пусть все желания,

Радость в дом пускай придет,

А звезда, что загорится,

Весть благую принесет!

***

В Рождество Христово

Сбываются мечты,

Пусть счастья будет много

И море доброты!

Желаю вам удачи

И много ясных дней,

Любви большой, горячей

И преданных друзей!

***

***

Декабрь. Сегодня Рождество,

Кругом витает волшебство.

В чудесный этот светлый праздник

Желаю не грустить напрасно.

Здоровья вам и веры в сердце,

Откроет Бог любую дверцу.

***

В этот волшебный праздник Рождества от всего сердца желаю провести его в кругу самых дорогих людей! Пусть зимний морозный ветер заметет в ваш дом удачу, а любимые согреют в холодные вечера!

***

***

В ночном декабрьском небе

Свет звезды сияет,

С Рождеством Христовым

Вас я поздравляю.

Рождественская сказка

Ходит по домам,

С чудесами встретиться

Я желаю вам.

Добром, любовью, радостью

Наполнится пусть дом,

Я вас с католическим

Поздравлю Рождеством.

***

***

Всех католиков сегодня

Поздравляем с Рождеством,

Счастья, радости, здоровья

И улыбок полный дом!

Пусть загаданное станет

Все реальностью для вас,

И пусть светлою звездою

Осветится путь сейчас!

***

Когда голубоватые сумерки лягут на искрящийся снег, когда вьюга запоет свою бесконечную песню, когда мороз нарисует на твоем окне фантастические узоры, когда темное небо озарит нежный свет Рождественской звезды - вспомни обо мне, и пусть твое сердце вновь согреется теплом моей любви и нежности.

***

***

Огромный, светлый праздник

Сегодня к нам пришел.

В сей день Христос родился

Сын Бога к нам в зашел.

И я хочу поздравить

Католиков скорей -

Всех верных слову Бога

Всех близких и друзей!

***

Поздравляю с Рождеством!

Счастья, света, мира:

Осенит Господь добром

Все, что сердцу мило.

И звезда, что в небесах,

Душу пусть согреет,

И исполнится мечта,

Если в чудо верить!

***

***

Пускай это Рождество подарит тебе сотни радостных минут, много добра и благих вестей, душевных разговоров с близкими и, конечно, принесет крепкое здоровье тебе и всей семье! Пусть каждое мгновение будет наполнено безграничным счастьем и любовью!

***

Чудес желаю и добра,

В декабрьский светлый час!

Любви, волшебного тепла

Желаю я для вас!

Пусть Рождество вас удивит,

Подарит мир, покой.

Добром вокруг все обновит

Морозною зимой!

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Поздравляю с Рождеством,

Пусть праздник радость принесет!

Желаю, чтобы мир, покой

Для вас принес Иисус Христос!

Счастья от души желаю,

Здоровья крепкого, добра,

Пусть в вашем сердце не угаснет

Любовь и вера никогда!

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Пусть благодатный свет Рождественской звезды обронит свое сияние на ваш дом и озарит священным светом всех членов вашей семьи! Поздравляю с Рождеством и желаю мира, благополучия и счастья, преисполниться новыми надеждами, светлыми мыслями!

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Сквозь тысячелетия и поколения Свет Рождества согревает сердца людей и указывает путь любви, доверия, взаимоуважения и правды. Его лучи несут радость в каждую семью, в каждый дом, в каждый уголок нашей земли, потому что в нем - величие Бога. Пусть этот праздник, от которого берут начало самые высокие человеческие ценности, напомнит нам о заповеди Господни, пробудит любовь к ближнему. Пусть в каждый дом войдут мир и покой. С сердечной теплотой желаю всем крепкого здоровья, достатка, семейного тепла, добрых и верных друзей на жизненном пути, Божьего благословения на новые замыслы и свершения!

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