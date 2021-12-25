Поздравления с католическим Рождеством 25 декабря: красивые открытки и видео, стихи и проза

Католическое Рождество 25 декабря отмечают христиане западного обряда по традиции в кругу семьи и с самыми близкими, в компании дорогих людей. В этот один из самых больших религиозных праздников люди делятся друг с другом светлыми эмоциями и поздравлениями с лучшими пожеланиями, радуют детишек подарками.
Милые и яркие открытки, добрые стихи, проза и видео поздравления, которые наверняка придутся по душе и помогут вам передать знаки внимания и заботы - мы собрали в подборке ниже.
В этот зимний день прекрасный
Поздравляю с Рождеством!
Пусть окутает он тайной,
Светлым счастьем, волшебством.
Сбудутся пусть все желания,
Радость в дом пускай придет,
А звезда, что загорится,
Весть благую принесет!
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В Рождество Христово
Сбываются мечты,
Пусть счастья будет много
И море доброты!
Желаю вам удачи
И много ясных дней,
Любви большой, горячей
И преданных друзей!
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Декабрь. Сегодня Рождество,
Кругом витает волшебство.
В чудесный этот светлый праздник
Желаю не грустить напрасно.
Здоровья вам и веры в сердце,
Откроет Бог любую дверцу.
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В этот волшебный праздник Рождества от всего сердца желаю провести его в кругу самых дорогих людей! Пусть зимний морозный ветер заметет в ваш дом удачу, а любимые согреют в холодные вечера!
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В ночном декабрьском небе
Свет звезды сияет,
С Рождеством Христовым
Вас я поздравляю.
Рождественская сказка
Ходит по домам,
С чудесами встретиться
Я желаю вам.
Добром, любовью, радостью
Наполнится пусть дом,
Я вас с католическим
Поздравлю Рождеством.
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Всех католиков сегодня
Поздравляем с Рождеством,
Счастья, радости, здоровья
И улыбок полный дом!
Пусть загаданное станет
Все реальностью для вас,
И пусть светлою звездою
Осветится путь сейчас!
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Когда голубоватые сумерки лягут на искрящийся снег, когда вьюга запоет свою бесконечную песню, когда мороз нарисует на твоем окне фантастические узоры, когда темное небо озарит нежный свет Рождественской звезды - вспомни обо мне, и пусть твое сердце вновь согреется теплом моей любви и нежности.
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Огромный, светлый праздник
Сегодня к нам пришел.
В сей день Христос родился
Сын Бога к нам в зашел.
И я хочу поздравить
Католиков скорей -
Всех верных слову Бога
Всех близких и друзей!
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Поздравляю с Рождеством!
Счастья, света, мира:
Осенит Господь добром
Все, что сердцу мило.
И звезда, что в небесах,
Душу пусть согреет,
И исполнится мечта,
Если в чудо верить!
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Пускай это Рождество подарит тебе сотни радостных минут, много добра и благих вестей, душевных разговоров с близкими и, конечно, принесет крепкое здоровье тебе и всей семье! Пусть каждое мгновение будет наполнено безграничным счастьем и любовью!
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Чудес желаю и добра,
В декабрьский светлый час!
Любви, волшебного тепла
Желаю я для вас!
Пусть Рождество вас удивит,
Подарит мир, покой.
Добром вокруг все обновит
Морозною зимой!
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Поздравляю с Рождеством,
Пусть праздник радость принесет!
Желаю, чтобы мир, покой
Для вас принес Иисус Христос!
Счастья от души желаю,
Здоровья крепкого, добра,
Пусть в вашем сердце не угаснет
Любовь и вера никогда!
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Пусть благодатный свет Рождественской звезды обронит свое сияние на ваш дом и озарит священным светом всех членов вашей семьи! Поздравляю с Рождеством и желаю мира, благополучия и счастья, преисполниться новыми надеждами, светлыми мыслями!
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Сквозь тысячелетия и поколения Свет Рождества согревает сердца людей и указывает путь любви, доверия, взаимоуважения и правды. Его лучи несут радость в каждую семью, в каждый дом, в каждый уголок нашей земли, потому что в нем - величие Бога. Пусть этот праздник, от которого берут начало самые высокие человеческие ценности, напомнит нам о заповеди Господни, пробудит любовь к ближнему. Пусть в каждый дом войдут мир и покой. С сердечной теплотой желаю всем крепкого здоровья, достатка, семейного тепла, добрых и верных друзей на жизненном пути, Божьего благословения на новые замыслы и свершения!
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Напомним, ранее мы рассказывали, как спасти елку от кота, а кота от елки.
А также писали, какие три основных блюда нужно подать на католическое Рождество, и публиковали рецепты.