Привітання з католицьким Різдвом 25 грудня: красиві листівки і відео, вірші та проза

Привітання з Різдвом Христовим 25 грудня у віршах і прозі, листівках і на відео

Десь падає сніжок тихенько,

Плеяда зірочок засяяла маленьких,

В грубці потріскують полінця,

Ангелики враз стали на колінця,

Ісусика вони вітають,

І чемно рученьки складають!

І ми спішімо привітати,

І найцінніші дари дати,

І віру, і любов свої,

Даруємо Дитяточко тобі!

Христос Народився!

***

Сяє зірка над вертепом,

Пастушки малі йдуть степом,

І Матусі та Дитятку

Промовляють всі колядку.

Хай летить колядка світом,

Хай зоря Різдвяна світить,

Благодать хай скрізь витає!

Зі святим Різдвом Христовим

Щиросердно вас вітаю!

***

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

У це чарівне свято Різдва від щирого серця бажаю провести його в колі найдорожчих людей! Нехай зимовий морозний вітер замете до вашої хати удачу, а кохані зігріють в холодні вечори!

***

***

Бажаю вам добра,

Від Різдва і до Різдва,

Щоб здоров’ям, щастям в хаті,

Ви були завжди багаті.

Спокій в домі, сонце ясне,

Хай ніколи не погасне,

Хай у добрі проживає

Вся ваша родина.

Колядуйте, веселіться,

Бо весела днина.

Я щиро бажаю веселих вам свят,

Куті, пампухів, українських коляд.

***

***

Відчиняйте двері ясенові,

Бо Різдво ступає на поріг.

Знак добра Господньої любові

У світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід.

Будьте дужі, щирі й багаті

Щастя вам і довгих мирних літ!

Христос народився! Славімо Його!

***

Коли блакитні сутінки ляжуть на іскристий сніг, коли хуртовина заспіває свою нескінченну пісню, коли мороз намалює на твоєму вікні фантастичні візерунки, коли темне небо осяє ніжне світло Різдвяної зірки - згадай про мене, і нехай твоє серце знову зігріється теплом моєї любові та ніжності.

***

***

Різдвяна нічка - особлива:

Христос родився на Землі!

Хай буде свято це щасливим,

Хай сяє зіронька в імлі!

І лине променем сріблястим

На щастя, долю у твій дім!

Надія й віра і все краще

Хай будуть оберегом всім!

Христос народився!

***

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відкриває Ангел двері

позолоченим крилом.

Пахне хлібом і кутею,

Сяє зірка, сніг рипить,

І колядка над землею

З добрим Ангелом летить.

***

***

Нехай це Різдво подарує тобі сотні радісних хвилин, багато добра і благих звісток, душевних розмов з близькими і, звичайно, принесе міцне здоров'я тобі й усій родині! Нехай кожна мить буде наповнена безмежним щастям і любов'ю!

***

Хай ангел торкнеться

Вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце

Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання

Наповнять ваш дім,

Оселяться щастя

Та спокій у нім!

Христос ся рождає!

Славімо його!

***

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Христос народився!

Хай здоров'я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато провели

Різдвяні свята!

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Нехай благодатне світло Різдвяної зірки впустить своє сяйво на ваш будинок і осяє священним світлом усіх членів вашої родини! Вітаю з Різдвом і бажаю миру, благополуччя і щастя, збагатитися новими надіями, світлими думками!

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Крізь тисячоліття і покоління світло Різдва зігріває серця людей і вказує шлях любові, довіри, взаємоповаги і правди. Його промені несуть радість в кожну сім'ю, в кожен дім, в кожен куточок нашої землі, тому що в ньому - велич Бога. Нехай це свято, від якого беруть початок найвищі людські цінності, нагадає нам про заповіді Господні, пробудить любов до ближнього. Нехай в кожну хату увійдуть мир і спокій. Із сердечною теплотою бажаю всім міцного здоров'я, добробуту, сімейного тепла, добрих і вірних друзів на життєвому шляху, Божого благословення на нові задуми та звершення!

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