Привітання з католицьким Різдвом 25 грудня: красиві листівки і відео, вірші та проза

Католицьке Різдво 25 грудня відзначають християни західного обряду за традицією в колі сім'ї та з найближчими, в компанії дорогих людей. У це одне з найбільших релігійних свят люди діляться один з одним світлими емоціями та вітаннями з кращими побажаннями, радують діточок подарунками.
Милі та яскраві листівки, добрі вірші, проза і відео привітання, які напевно припадуть до душі й допоможуть вам передати знаки уваги і турботи - ми зібрали в добірці нижче.
Десь падає сніжок тихенько,
Плеяда зірочок засяяла маленьких,
В грубці потріскують полінця,
Ангелики враз стали на колінця,
Ісусика вони вітають,
І чемно рученьки складають!
І ми спішімо привітати,
І найцінніші дари дати,
І віру, і любов свої,
Даруємо Дитяточко тобі!
Христос Народився!
***
Сяє зірка над вертепом,
Пастушки малі йдуть степом,
І Матусі та Дитятку
Промовляють всі колядку.
Хай летить колядка світом,
Хай зоря Різдвяна світить,
Благодать хай скрізь витає!
Зі святим Різдвом Христовим
Щиросердно вас вітаю!
***
***
Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам освітять добру долю!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
***
У це чарівне свято Різдва від щирого серця бажаю провести його в колі найдорожчих людей! Нехай зимовий морозний вітер замете до вашої хати удачу, а кохані зігріють в холодні вечори!
***
***
Бажаю вам добра,
Від Різдва і до Різдва,
Щоб здоров’ям, щастям в хаті,
Ви були завжди багаті.
Спокій в домі, сонце ясне,
Хай ніколи не погасне,
Хай у добрі проживає
Вся ваша родина.
Колядуйте, веселіться,
Бо весела днина.
Я щиро бажаю веселих вам свят,
Куті, пампухів, українських коляд.
***
***
Відчиняйте двері ясенові,
Бо Різдво ступає на поріг.
Знак добра Господньої любові
У світлі Вифлеємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
В кожнім серці свій залишить слід.
Будьте дужі, щирі й багаті
Щастя вам і довгих мирних літ!
Христос народився! Славімо Його!
***
Коли блакитні сутінки ляжуть на іскристий сніг, коли хуртовина заспіває свою нескінченну пісню, коли мороз намалює на твоєму вікні фантастичні візерунки, коли темне небо осяє ніжне світло Різдвяної зірки - згадай про мене, і нехай твоє серце знову зігріється теплом моєї любові та ніжності.
***
***
Різдвяна нічка - особлива:
Христос родився на Землі!
Хай буде свято це щасливим,
Хай сяє зіронька в імлі!
І лине променем сріблястим
На щастя, долю у твій дім!
Надія й віра і все краще
Хай будуть оберегом всім!
Христос народився!
***
На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відкриває Ангел двері
позолоченим крилом.
Пахне хлібом і кутею,
Сяє зірка, сніг рипить,
І колядка над землею
З добрим Ангелом летить.
***
***
Нехай це Різдво подарує тобі сотні радісних хвилин, багато добра і благих звісток, душевних розмов з близькими і, звичайно, принесе міцне здоров'я тобі й усій родині! Нехай кожна мить буде наповнена безмежним щастям і любов'ю!
***
Хай ангел торкнеться
Вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце
Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання
Наповнять ваш дім,
Оселяться щастя
Та спокій у нім!
Христос ся рождає!
Славімо його!
***
***
Христос народився!
Хай здоров'я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато провели
Різдвяні свята!
***
Нехай благодатне світло Різдвяної зірки впустить своє сяйво на ваш будинок і осяє священним світлом усіх членів вашої родини! Вітаю з Різдвом і бажаю миру, благополуччя і щастя, збагатитися новими надіями, світлими думками!
***
***
Крізь тисячоліття і покоління світло Різдва зігріває серця людей і вказує шлях любові, довіри, взаємоповаги і правди. Його промені несуть радість в кожну сім'ю, в кожен дім, в кожен куточок нашої землі, тому що в ньому - велич Бога. Нехай це свято, від якого беруть початок найвищі людські цінності, нагадає нам про заповіді Господні, пробудить любов до ближнього. Нехай в кожну хату увійдуть мир і спокій. Із сердечною теплотою бажаю всім міцного здоров'я, добробуту, сімейного тепла, добрих і вірних друзів на життєвому шляху, Божого благословення на нові задуми та звершення!
***
***
***
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як врятувати ялинку від кота, а кота від ялинки.
А також писали, які три основні страви потрібно подати на католицьке Різдво, та публікували рецепти.