День Независимости Украины 2020: поздравления в стихах, открытках и видео

В День Независимости Украины можно поздравит своих близких стихами или открытками
Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости. В этом году это уже 29 годовщина, когда в 1991 году Украины получила независимость благодаря распаду Советского Союза.
В этот замечательный день, вы можете поздравить своих родных и близких с помощью стихов, открыток и видеопоздравлений, которые подготовил Styler.
Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах
З Днем Незалежності ми вас вітаємо!
Україну любити щиро бажаємо!
З Богом долати усі негаразди,
Свою волю нікому не дати украсти.
Українську історію бережно знати,
Українську гідність не дати топтати,
Прадідів-козаків тихо шанувати,
Мову, сім'ю, церкву свою захищати.
В Новий День народження нашої Неньки
Бажаємо щастя й достатку рідненькій!
Щоб усі її діти із цілого світу
Повернулись додому жити довіку.
***
Україно моя співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древнії кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.
Ти одвічна — у пісні, у слові,
Ти у думах співця-кобзаря,
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співа.
Живи, Україно! Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
***
Мамо, матусенько, я закохався!
Вона молода – їй вже 29.
Серцем я з нею навік поєднався,
Для мене тепер найсвятіша вона.
Мила й ласкава, усміхнена й щира.
Лиш приголубить, лишень обійме,
Лиш доторкнеться так ніжно вустами -
Серце заб’ється, душа розквіте.
Мамо, вона найгарніша у світі,
Мамо, такі як вона – на мільйон.
За неї віддам я і тіло, і душу.
Так сотні сердець звучать в унісон.
Як звуть її, синку? Хто ж вона, рідний?
Її зустрічала, повір, ти не раз.
Вона – Україна, вона – українка,
Вона – найцінніше, що є у всіх нас!
***
Молодая наша страна,
Но много невзгод знала она,
Сегодня празднуем ее День Рожденья,
Сегодня гуляем в каждом селении,
Желтая рожь под синим небом,
Бескрайние степи, у нас пахнет хлебом,
Славим тебя, Украина родная,
Песни тебе поем соловьями,
Чтоб процветала ты день ото дня,
Любим тебя, дорогая земля!
Поздравления с Днем независимости в открытках
Поздравления с Днем независимости Украины (открытки из соцсетей)
Поздравления с Днем независимости в видео
Поздравления с Днем независимости Украины (видео: YouTube)
Напомним, климатологи сделали обзор погоды на День независимости Украины за 29 лет.
Ранее власти обнародовали карту перекрытия центра Киева на День независимости.