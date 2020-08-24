День Незалежності України 2020: привітання у віршах, листівках і відео

У День Незалежності України можна привітає своїх близьких віршами чи листівками
Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. В цьому році це вже 29 річниця, коли в 1991 році Україна отримала незалежність завдяки розпаду Радянського Союзу.
В цей чудовий день, ви можете привітати своїх рідних та близьких за допомогою віршів, листівок і відеопривітань, які підготував Styler.
Привітання з Днем Незалежності України у віршах
З Днем Незалежності ми вас вітаємо!
Україну любити щиро бажаємо!
З Богом долати усі негаразди,
Свою волю нікому не даті украсти.
Українську історію дбайливо знаті,
Українську гідність не дати топтати,
Прадідів-козаків тихо шанувати,
Мову, сім'ю, церкву свою захищати.
В Новий День народження нашої Неньки
Бажаємо щастя й достатку рідненькій!
Щоб усі її діти із цілого світу
Повернулись додому жити довіку.
***
Україно моя співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древнії кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.
Ти одвічна — у пісні, у слові,
Ти у думах співця-кобзаря,
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співа.
Живи, Україно! Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
***
Мамо, матусенько, я закохався!
Вона молода – їй вже 29.
Серцем я з нею навік поєднався,
Для мене тепер найсвятіша вона.
Мила й ласкава, усміхнена й щира.
Лиш приголубити, лишень обійме,
Лиш доторкнеться так ніжно вустами -
Серце заб'ється, душа розквіте.
Мамо, вона найгарніша у світі,
Мамо, такі як вона – на мільйон.
За неї віддам я і тіло, і душу.
Так сотні сердець звучати в унісон.
Як звуть її, синку? Хто ж вона, рідний?
Її зустрічала, повір, ти не раз.
Вона – Україна, вона – українка,
Вона – найцінніше, що є у всіх нас!
***
Молода наша країна,
Але багато негараздів знала вона,
Сьогодні святкуємо День Народження,
Сьогодні гуляємо в кожному селищі,
Жовте жито під синім небом,
Безкраї степи, у нас пахне хлібом,
Славимо тебе, Україно рідна,
Пісні тобі співаємо солов'ями,
Щоб процвітала ти день від дня,
Любимо тебе, дорога земля!
Привітання з Днем незалежності у листівках
Привітання з Днем незалежності України (листівки із соцмереж)
Привітання з Днем незалежності у відео
Привітання з Днем незалежності України (відео: YouTube)
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