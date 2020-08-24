День Незалежності України 2020: привітання у віршах, листівках і відео

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. В цьому році це вже 29 річниця, коли в 1991 році Україна отримала незалежність завдяки розпаду Радянського Союзу.

В цей чудовий день, ви можете привітати своїх рідних та близьких за допомогою віршів, листівок і відеопривітань, які підготував Styler.

Привітання з Днем Незалежності України у віршах

З Днем Незалежності ми вас вітаємо!

Україну любити щиро бажаємо!

З Богом долати усі негаразди,

Свою волю нікому не даті украсти.

Українську історію дбайливо знаті,

Українську гідність не дати топтати,

Прадідів-козаків тихо шанувати,

Мову, сім'ю, церкву свою захищати.

В Новий День народження нашої Неньки

Бажаємо щастя й достатку рідненькій!

Щоб усі її діти із цілого світу

Повернулись додому жити довіку.

***

Україно моя співуча,

Ніжна нене, колиска добра!

Я люблю твої древнії кручі,

Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна — у пісні, у слові,

Ти у думах співця-кобзаря,

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співа.

Живи, Україно! Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

***

Мамо, матусенько, я закохався!

Вона молода – їй вже 29.

Серцем я з нею навік поєднався,

Для мене тепер найсвятіша вона.

Мила й ласкава, усміхнена й щира.

Лиш приголубити, лишень обійме,

Лиш доторкнеться так ніжно вустами -

Серце заб'ється, душа розквіте.

Мамо, вона найгарніша у світі,

Мамо, такі як вона – на мільйон.

За неї віддам я і тіло, і душу.

Так сотні сердець звучати в унісон.

Як звуть її, синку? Хто ж вона, рідний?

Її зустрічала, повір, ти не раз.

Вона – Україна, вона – українка,

Вона – найцінніше, що є у всіх нас!

***

Молода наша країна,

Але багато негараздів знала вона,

Сьогодні святкуємо День Народження,

Сьогодні гуляємо в кожному селищі,

Жовте жито під синім небом,

Безкраї степи, у нас пахне хлібом,

Славимо тебе, Україно рідна,

Пісні тобі співаємо солов'ями,

Щоб процвітала ти день від дня,

Любимо тебе, дорога земля!

Привітання з Днем незалежності у листівках

Привітання з Днем незалежності України (листівки із соцмереж)

Привітання з Днем незалежності у відео

Привітання з Днем незалежності України (відео: YouTube)

Нагадаємо, кліматологи зробили огляд погоди на День незалежності України за 29 років.

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