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Погода в Киеве на День независимости: климатологи сделали обзор за 29 лет

Киев, Воскресенье 23 августа 2020 16:40
Погода в Киеве на День независимости: климатологи сделали обзор за 29 лет
Фото: Киев, Подол (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вероятность дождя 24 августа в Киеве составляет 27%

Ко дню 29-й годовщины независимости Украины климатологи Центральной геофизической подготовили обзор погоды за 29 лет. Среднесуточная температура за этот период составила 19,1 градусов.

Об этом сообщается на сайте обсерватории.

По данным наблюдений, самую холодную ночь наблюдали в 1998 году, когда минимальная температура под утро опустилась до 9,9 градусов, самый жаркий день зафиксировали в 2007 году, когда максимальная температура после полудня поднялась до 35,8 градусов.

Максимальная скорость ветра в этот день достигла 15 м/с (54 км/ч) в 2017 году, а осадков больше всего выпало в 2014 году - 5,6 мм. Вероятность выпадения осадков составила 27%, то есть каждый четвертый день был с дождем.

По данным наблюдений гидрологической станции Киев холодная вода для Венецианского острова (Гидропарк) была в 1998 году 19,2 градусов, а самой теплой она была в 2001 году 24,7 градусов.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 19-24 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в 2020 году День независимости Украины в качестве любимого праздника указали 19% респондентов.

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