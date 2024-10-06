Позбутися лупи назавжди можна за допомогою двох способів: всі деталі

Як позбутися

Лупа може спричинити появу білих або сірих лусочок на шкірі голови та у волоссі.

Лікар зазначив, що це звичайне захворювання шкіри, яке не є заразним.

"По-перше, вам потрібно вибрати правильний шампунь проти лупи, який має піритіон цинку, як ключовий інгредієнт. Він повинен боротись з утворенням грибка, які можуть викликати свербіж і лущення", - сказав дерматолог.

Друга порада доктора Марка - це послідовність, підкреслюючи важливість використання шампуню проти лупи тричі на тиждень.

Він додав, що припинення лікування може призвести до повторення симптомів









Причини виникнення лупи

Лупа виникає в результаті прискорення процесу оновлення клітин волосистої шкіри голови: в нормі життєвий цикл клітин становить приблизно 28 днів, а при розвитку лупи скорочується до 7-20 днів.

Це призводить до посиленого злущування клітин рогового шару, які злипаються у видимі пластівці.

Іншими причинами виникнення лупи можуть бути: