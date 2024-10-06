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Избавиться от перхоти навсегда можно с помощью двух способов: все детали

Что поможет избавиться от перхоти на голове (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Перхоть доставляет большой дискомфорт, как мужчинам, так и женщинам. Дерматолог назвал два способа, как избавиться от такой проблемы раз и навсегда.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского дерматолога Марка Строма.

Как избавиться 

Перхоть может повлечь за собой появление белых или серых чешуек на коже головы и в волосах.

Врач отметил, что это обычное заболевание кожи, которое не заразно.

"Во-первых, вам нужно выбрать правильный шампунь против перхоти, который имеет пиритион цинка как ключевой ингредиент. Он должен бороться с образованием грибка, которые могут вызвать зуд и шелушение", - сказал дерматолог.

Второй совет доктора Марка - это последовательность, подчеркивая важность использования шампуня против перхоти трижды в неделю.

Он добавил, что прекращение лечения может привести к повторению симптомов.

Причины возникновения перхоти

Перхоть возникает в результате ускорения процесса обновления клеток волосистой кожи головы: в норме жизненный цикл клеток составляет примерно 28 дней, а при развитии перхоти сокращается до 7-20 дней.

Это приводит к усиленному шелушению клеток рогового слоя, которые слипаются в видимые хлопья.

Другими причинами возникновения перхоти могут быть:

  • неправильный уход за волосами, пересушивание кожи головы, недостаточно частое мытье головы
  • нарушение кислотно-щелочного баланса (pH) кожи
  • нездоровый рацион
  • нервное перенапряжение, психоэмоциональные стрессовые ситуации
  • нарушение желудочно-кишечного тракта
  • гормональный дисбаланс
  • нарушение работы сальных желез
  • дисбаланс микрофлоры
  • грибковые заболевания
  • влияние негативных факторов внешней среды
  • наследственная предрасположенность
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