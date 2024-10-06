Позбутися лупи назавжди можна за допомогою двох способів: всі деталі
Лупа доставляє чималий дискомфорт, як чоловікам, так і жінкам. Дерматолог назвав два способи, як позбутися такої проблеми раз і назавжди.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського дерматолога Марка Строма.
Як позбутися
Лупа може спричинити появу білих або сірих лусочок на шкірі голови та у волоссі.
Лікар зазначив, що це звичайне захворювання шкіри, яке не є заразним.
"По-перше, вам потрібно вибрати правильний шампунь проти лупи, який має піритіон цинку, як ключовий інгредієнт. Він повинен боротись з утворенням грибка, які можуть викликати свербіж і лущення", - сказав дерматолог.
Друга порада доктора Марка - це послідовність, підкреслюючи важливість використання шампуню проти лупи тричі на тиждень.
Він додав, що припинення лікування може призвести до повторення симптомів
До того ж ,можливо, доведеться спробувати більше ніж 1 тип шампуню, щоб знайти той, який вам підійде.
Варто чим швидше звернутися до лікаря, якщо виникли такі симптоми:
- проблема не зникає після використання шампуню протягом місяця
- виник сильний свербіж шкіри голови
- шкіра голови почервоніла або набрякла
- у вас на обличчі або інших частинах тіла є лущення, сверблячі ділянки
Причини виникнення лупи
Лупа виникає в результаті прискорення процесу оновлення клітин волосистої шкіри голови: в нормі життєвий цикл клітин становить приблизно 28 днів, а при розвитку лупи скорочується до 7-20 днів.
Це призводить до посиленого злущування клітин рогового шару, які злипаються у видимі пластівці.
Іншими причинами виникнення лупи можуть бути:
- неправильний догляд за волоссям, пересушування шкіри голови, недостатньо часте миття голови
- порушення кислотно-лужного балансу (pH) шкіри
- нездоровий раціон
- нервове перенапруження, психоемоційні стресові ситуації
- порушення шлунково-кишкового тракту
- гормональний дисбаланс
- порушення роботи сальних залоз
- дисбаланс мікрофлори
- грибкові захворювання
- вплив негативних факторів зовнішнього середовища
- спадкова схильність
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