Позбутися лупи назавжди можна за допомогою двох способів: всі деталі

Лупа доставляє чималий дискомфорт, як чоловікам, так і жінкам. Дерматолог назвав два способи, як позбутися такої проблеми раз і назавжди.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американського дерматолога Марка Строма.

Як позбутися

Лупа може спричинити появу білих або сірих лусочок на шкірі голови та у волоссі.

Лікар зазначив, що це звичайне захворювання шкіри, яке не є заразним.

"По-перше, вам потрібно вибрати правильний шампунь проти лупи, який має піритіон цинку, як ключовий інгредієнт. Він повинен боротись з утворенням грибка, які можуть викликати свербіж і лущення", - сказав дерматолог.

Друга порада доктора Марка - це послідовність, підкреслюючи важливість використання шампуню проти лупи тричі на тиждень.

Він додав, що припинення лікування може призвести до повторення симптомів

До того ж ,можливо, доведеться спробувати більше ніж 1 тип шампуню, щоб знайти той, який вам підійде.

Варто чим швидше звернутися до лікаря, якщо виникли такі симптоми:

проблема не зникає після використання шампуню протягом місяця

виник сильний свербіж шкіри голови

шкіра голови почервоніла або набрякла

у вас на обличчі або інших частинах тіла є лущення, сверблячі ділянки

Причини виникнення лупи

Лупа виникає в результаті прискорення процесу оновлення клітин волосистої шкіри голови: в нормі життєвий цикл клітин становить приблизно 28 днів, а при розвитку лупи скорочується до 7-20 днів.

Це призводить до посиленого злущування клітин рогового шару, які злипаються у видимі пластівці.

Іншими причинами виникнення лупи можуть бути: