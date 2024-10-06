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Позбутися лупи назавжди можна за допомогою двох способів: всі деталі

Неділя 06 жовтня 2024 16:01
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Позбутися лупи назавжди можна за допомогою двох способів: всі деталі Що допоможе позбутись лупи на голові (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Лупа доставляє чималий дискомфорт, як чоловікам, так і жінкам. Дерматолог назвав два способи, як позбутися такої проблеми раз і назавжди.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського дерматолога Марка Строма.

Як позбутися

Лупа може спричинити появу білих або сірих лусочок на шкірі голови та у волоссі.

Лікар зазначив, що це звичайне захворювання шкіри, яке не є заразним.

"По-перше, вам потрібно вибрати правильний шампунь проти лупи, який має піритіон цинку, як ключовий інгредієнт. Він повинен боротись з утворенням грибка, які можуть викликати свербіж і лущення", - сказав дерматолог.

Друга порада доктора Марка - це послідовність, підкреслюючи важливість використання шампуню проти лупи тричі на тиждень.

Він додав, що припинення лікування може призвести до повторення симптомів

До того ж ,можливо, доведеться спробувати більше ніж 1 тип шампуню, щоб знайти той, який вам підійде.

Варто чим швидше звернутися до лікаря, якщо виникли такі симптоми:

  • проблема не зникає після використання шампуню протягом місяця
  • виник сильний свербіж шкіри голови
  • шкіра голови почервоніла або набрякла
  • у вас на обличчі або інших частинах тіла є лущення, сверблячі ділянки

Причини виникнення лупи

Лупа виникає в результаті прискорення процесу оновлення клітин волосистої шкіри голови: в нормі життєвий цикл клітин становить приблизно 28 днів, а при розвитку лупи скорочується до 7-20 днів.

Це призводить до посиленого злущування клітин рогового шару, які злипаються у видимі пластівці.

Іншими причинами виникнення лупи можуть бути:

  • неправильний догляд за волоссям, пересушування шкіри голови, недостатньо часте миття голови
  • порушення кислотно-лужного балансу (pH) шкіри
  • нездоровий раціон
  • нервове перенапруження, психоемоційні стресові ситуації
  • порушення шлунково-кишкового тракту
  • гормональний дисбаланс
  • порушення роботи сальних залоз
  • дисбаланс мікрофлори
  • грибкові захворювання
  • вплив негативних факторів зовнішнього середовища
  • спадкова схильність

Раніше ми повідомляли, яку жахливу помилку роблять жінки з сивим волоссям.

Також читайте, чи можна уникнути випадіння волосся за допомогою прийому вітамінів.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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