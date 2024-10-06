Избавиться от перхоти навсегда можно с помощью двух способов: все детали
Перхоть доставляет большой дискомфорт, как мужчинам, так и женщинам. Дерматолог назвал два способа, как избавиться от такой проблемы раз и навсегда.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского дерматолога Марка Строма.
Как избавиться
Перхоть может повлечь за собой появление белых или серых чешуек на коже головы и в волосах.
Врач отметил, что это обычное заболевание кожи, которое не заразно.
"Во-первых, вам нужно выбрать правильный шампунь против перхоти, который имеет пиритион цинка как ключевой ингредиент. Он должен бороться с образованием грибка, которые могут вызвать зуд и шелушение", - сказал дерматолог.
Второй совет доктора Марка - это последовательность, подчеркивая важность использования шампуня против перхоти трижды в неделю.
Он добавил, что прекращение лечения может привести к повторению симптомов.
К тому же, возможно, придется попробовать более 1 типа шампуня, чтобы найти тот, который вам подойдет.
Следует чем быстрее обратиться к врачу, если возникли следующие симптомы:
- проблема не исчезает после использования шампуня в течение месяца
- возник сильный зуд кожи головы
- кожа головы покраснела или отекла
- у вас на лице или других частях тела есть шелушение, зудящие участки
Причины возникновения перхоти
Перхоть возникает в результате ускорения процесса обновления клеток волосистой кожи головы: в норме жизненный цикл клеток составляет примерно 28 дней, а при развитии перхоти сокращается до 7-20 дней.
Это приводит к усиленному шелушению клеток рогового слоя, которые слипаются в видимые хлопья.
Другими причинами возникновения перхоти могут быть:
- неправильный уход за волосами, пересушивание кожи головы, недостаточно частое мытье головы
- нарушение кислотно-щелочного баланса (pH) кожи
- нездоровый рацион
- нервное перенапряжение, психоэмоциональные стрессовые ситуации
- нарушение желудочно-кишечного тракта
- гормональный дисбаланс
- нарушение работы сальных желез
- дисбаланс микрофлоры
- грибковые заболевания
- влияние негативных факторов внешней среды
- наследственная предрасположенность
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