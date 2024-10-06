Избавиться от перхоти навсегда можно с помощью двух способов: все детали

Перхоть доставляет большой дискомфорт, как мужчинам, так и женщинам. Дерматолог назвал два способа, как избавиться от такой проблемы раз и навсегда.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского дерматолога Марка Строма.

Как избавиться

Перхоть может повлечь за собой появление белых или серых чешуек на коже головы и в волосах.

Врач отметил, что это обычное заболевание кожи, которое не заразно.

"Во-первых, вам нужно выбрать правильный шампунь против перхоти, который имеет пиритион цинка как ключевой ингредиент. Он должен бороться с образованием грибка, которые могут вызвать зуд и шелушение", - сказал дерматолог.

Второй совет доктора Марка - это последовательность, подчеркивая важность использования шампуня против перхоти трижды в неделю.

Он добавил, что прекращение лечения может привести к повторению симптомов.

К тому же, возможно, придется попробовать более 1 типа шампуня, чтобы найти тот, который вам подойдет.

Следует чем быстрее обратиться к врачу, если возникли следующие симптомы:

проблема не исчезает после использования шампуня в течение месяца

возник сильный зуд кожи головы

кожа головы покраснела или отекла

у вас на лице или других частях тела есть шелушение, зудящие участки

Причины возникновения перхоти

Перхоть возникает в результате ускорения процесса обновления клеток волосистой кожи головы: в норме жизненный цикл клеток составляет примерно 28 дней, а при развитии перхоти сокращается до 7-20 дней.

Это приводит к усиленному шелушению клеток рогового слоя, которые слипаются в видимые хлопья.

Другими причинами возникновения перхоти могут быть: