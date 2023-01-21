Позбутися льоду на автомобілі допоможуть прості способи: є на кожній кухні

Як позбутися льоду на автомобілі

Натріть цибулею лобове скло

Цибуля має схожу з оцтом дію, і якщо у вас її не виявилося, то картопля теж підійде.

Молекули цукру з цих овочів руйнують іній, щойно він утворюється на вікні. Розріжте цибулину або картоплину навпіл, напередодні ввечері рясно натріть ними всі вікна та лобове скло, і це повинно відігнати мороз.

Використовуйте простирадло

Покладіть простирадло або великий шматок картону на лобове скло та використовуйте двірники, щоб утримувати на місці протягом ночі. Це ефективний та дешевий спосіб захистити машину від льоду.

Розпиліть оцет на лобове скло напередодні ввечері

При завчасному плануванні водії можуть насамперед запобігти утворенню інею. У цьому допоможе обприскування лобового скла розчином води та оцту. Оцет часто використовується як антилід, тому що його температура замерзання набагато нижче, ніж у води, а це означає, що вода не може осісти і замерзнути поверх оцту.

Використовуйте антильодову рідину

Намагайтеся тримати пляшку з рідиною антилід в машині або вдома, щоб прискорити процес очищення від льоду. Його можна купити в більшості супермаркетів та на заправних станціях. Хоча існує безліч саморобних альтернатив, які так само ефективні для видалення льоду, ніщо не зрівняється з цим засобом.