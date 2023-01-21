Избавиться от льда на автомобиле помогут простые способы: есть на каждой кухне

Как избавиться от льда на автомобиле

Натрите луком лобовое стекло

Лук обладает схожим с уксусом действием, и если у вас его не оказалось, то картофель тоже подойдет.

Молекулы сахара из этих овощей разрушают иней, как только он образуется на окне. Разрежьте луковицу или картофелину пополам, накануне вечером обильно натрите ими все окна и лобовое стекло, и это должно отогнать мороз.

Используйте простыню

Положите простыню или большой кусок картона на лобовое стекло и используйте дворники, чтобы удерживать на месте в течение ночи. Єто эффективный и дешевый способ защитить машину от льда.

Распылите уксус на лобовое стекло накануне вечером

При заблаговременном планировании водители могут в первую очередь предотвратить образование инея. В этом поможет опрыскивание лобового стекла раствором воды и уксуса. Уксус часто используется в качестве антиобледенителя, потому что его температура замерзания намного ниже, чем у воды, а это означает, что вода не может осесть и замерзнуть поверх уксуса.

Используйте противообледенительную жидкость

Старайтесь держать бутылку с антиобледенительной жидкостью в машине или дома, чтобы ускорить процесс очистки ото льда. Его можно купить в большинстве супермаркетов и на заправочных станциях. Хотя существует множество самодельных альтернатив, которые столь же эффективны для удаления льда, ничто не сравнится с настоящим средством.