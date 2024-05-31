Позбудьтеся зайвого: 7 речей, які не варто шкодувати викидати

Якщо ви почали наводити лад і не можете зрозуміти, що залишити, а що викинути - можливо, вам потрібна невелика підказка. Незалежно від того, чи потрібно вам навести лад на кухні, у шафі чи у ванній кімнаті, деякі речі, хоча і викликають ностальгію, не приносять користі.
Про речі, які не варто шкодувати викидати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple.
Професійна організаторка простору і засновниця Jenuinely Contained, Дженніфер Джаррет каже, що не варто шкодувати про те, що викинули стару косметику - це та категорія речей, які люди схильні зберігати набагато довше, ніж потрібно.
Хоча використання старої косметики може здаватися нешкідливим, воно може мати наслідки - більші, ніж нерівне нанесення. Макіяж, особливо кремовий, може бути живильним середовищем для бактерій і призводити до таких проблем, як кон'юнктивіт.
Протермінована їжа, термін придатності якої минув, може не лише викликати отруєння, коли ви її з'їсте, але й містити в собі дрібних жучків.
Майте на увазі, якщо термін придатності чогось закінчився вчора, а ви хочете з'їсти це сьогодні, теоретично, їжа може бути в порядку - та ризикувати не варто.
Тіла змінюються, і це нормально. Але зберігати одяг, який не підходить - не варто. Експерти рекомендують позбутися не лише замалого або завеликого одягу, а й того, який ви не носите.
Майте на увазі, що старий одяг не потрібно викидати на смітник. Все, що в хорошому стані, можна передати благодійним організаціям або секонд-хендам.
Чи дійсно ви збираєтеся використовувати новий купон в хімчистку або шукати інформацію про акції в супермаркеті?
Хоча газети можна використати для пап'є-маше, якщо на це нема часу або бажання - не слід дозволяти газетам, рекламним флаєрам та візитівкам накопичуватися деінде, окрім сміттєвого відра.
Хоча замінити кубик чи іншу деталь настільної гри може бути просто, іноді, якщо повернути початковий вигляд неможливо, краще почати з чистого аркуша.
Тож позбудьтеся ігор з відсутніми або зламаними частинами і спробуйте щось нове на наступному сімейному ігровому вечорі.
Хоча деякі предмети нагадують нам про щасливі часи, є багато речей, які цього насправді не роблять
Експерти радять попрощатися з усім, що нагадує вам про щось болюче або про минуле життя - наприклад, від речей від попереднього шлюбу, речей, пов'язаних з важким періодом або колишньою роботою, яку ви ненавиділи.
Якщо ви відчуваєте, що ваш будинок захаращений, експерти пропонують переглянути свої речі і викинути зламані або невикористовувані предмети, щоб звільнити цінний простір у вашій оселі і запобігти накопиченню безладу.
Це може бути що завгодно - від розбитого посуду та горняток до невикористаної косметики, зайвих книжок чи викинутих подушок.
Якщо це цілі старі або нові предмети, якими ви не користувалися, проте розумієте, що вони вам непотрібні - їх можна спробувати перепродати.
Раніше ми писали про те, які речі всі шкодуватимуть викинути.
А також розповідали, як організувати простір в холодильнику.