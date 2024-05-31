Позбудьтеся зайвого: 7 речей, які не варто шкодувати викидати

Стара косметика

Професійна організаторка простору і засновниця Jenuinely Contained, Дженніфер Джаррет каже, що не варто шкодувати про те, що викинули стару косметику - це та категорія речей, які люди схильні зберігати набагато довше, ніж потрібно.

Хоча використання старої косметики може здаватися нешкідливим, воно може мати наслідки - більші, ніж нерівне нанесення. Макіяж, особливо кремовий, може бути живильним середовищем для бактерій і призводити до таких проблем, як кон'юнктивіт.

Протермінована їжа

Протермінована їжа, термін придатності якої минув, може не лише викликати отруєння, коли ви її з'їсте, але й містити в собі дрібних жучків.

Майте на увазі, якщо термін придатності чогось закінчився вчора, а ви хочете з'їсти це сьогодні, теоретично, їжа може бути в порядку - та ризикувати не варто.

Одяг, який не підходить

Тіла змінюються, і це нормально. Але зберігати одяг, який не підходить - не варто. Експерти рекомендують позбутися не лише замалого або завеликого одягу, а й того, який ви не носите.

Майте на увазі, що старий одяг не потрібно викидати на смітник. Все, що в хорошому стані, можна передати благодійним організаціям або секонд-хендам.

Небажана пошта

Чи дійсно ви збираєтеся використовувати новий купон в хімчистку або шукати інформацію про акції в супермаркеті?

Хоча газети можна використати для пап'є-маше, якщо на це нема часу або бажання - не слід дозволяти газетам, рекламним флаєрам та візитівкам накопичуватися деінде, окрім сміттєвого відра.

Ігри з відсутніми або зламаними елементами

Хоча замінити кубик чи іншу деталь настільної гри може бути просто, іноді, якщо повернути початковий вигляд неможливо, краще почати з чистого аркуша.

Тож позбудьтеся ігор з відсутніми або зламаними частинами і спробуйте щось нове на наступному сімейному ігровому вечорі.

Речі, які нагадують про минуле та колишніх

Хоча деякі предмети нагадують нам про щасливі часи, є багато речей, які цього насправді не роблять

Експерти радять попрощатися з усім, що нагадує вам про щось болюче або про минуле життя - наприклад, від речей від попереднього шлюбу, речей, пов'язаних з важким періодом або колишньою роботою, яку ви ненавиділи.

Зламані або невикористані речі

Якщо ви відчуваєте, що ваш будинок захаращений, експерти пропонують переглянути свої речі і викинути зламані або невикористовувані предмети, щоб звільнити цінний простір у вашій оселі і запобігти накопиченню безладу.

Це може бути що завгодно - від розбитого посуду та горняток до невикористаної косметики, зайвих книжок чи викинутих подушок.

Якщо це цілі старі або нові предмети, якими ви не користувалися, проте розумієте, що вони вам непотрібні - їх можна спробувати перепродати.