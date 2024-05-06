5 речей, які усі завжди будуть шкодувати викинути

Під час прибирання у будинки багато хто шкодує викинути деякі речі. Такі предмети мало хто використовує, тому вони лише займають місце та покриваються пилом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Документи

Є деякі документи, які вам доведеться зберігати протягом усього життя. До них належать особисті документи, такі як свідоцтво про народження, картка соціального страхування, медичні книжки, свідоцтво про шлюб і документи на ваше житло.

Податкові документи та інші фінансові папери зазвичай слід зберігати щонайменше сім років перед викиданням. Ці записи необхідні, коли ви йдете нову роботу, подаєте заявку на кредит або шукаєте новий будинок чи квартиру.

Рукописні замітки від близьких

У цю епоху цифрових технологій фізичні листи, листівки та повідомлення стають дедалі рідше. З цієї причини можна зберегти особисті нотатки від близьких і дорогих вам людей.

Це не означає, що ви повинні зберігати всі листівки, які ви отримували на день народження.

Фотографії родини і друзів

Фотографії є ​​одним із небагатьох способів зафіксувати минуле та нагадати собі про людей, місця та речі, які ми любимо.

Старі фотографії - це незамінні пам’ятні речі, які слід зберегти та поділитися з членами родини, які можуть зацікавитися предками, яких вони ніколи не зустрічали. Зберігати знімки, які розкривають історію вашого життя - це простий спосіб викликати радісні спогади.

Кухонний посуд

Є кілька речей, які стають кращими з віком, і реліквія посуду, безумовно, одна з них. Кухонні вироби, такі як керамічний, емальований і чавунний посуд, не тільки чудові для приготування їжі, але й надзвичайно довговічні.

Варто відмовитися від подрібненого емальованого посуду, іржавого і пошкодженого. Якщо доглядати належним чином, ці досвідчені кухонні інструменти можна буде передати майбутнім поколінням.

Антикваріат

Навіть якщо антикваріат, який ви успадкували протягом багатьох років від членів родини, не відповідає вашій особистій естетиці, то варто все одно його зберегти.

Чайні сервізи, ювелірні вироби та старовинні іграшки - речі, які, як правило, цінуються. Якщо у вас просто немає місця для зберігання, подумайте про те, щоб оцінити предмет, щоб ви могли отримати краще уявлення про його вартість.