Избавьтесь от лишнего: 7 вещей, которые не стоит жалеть выбрасывать

Старая косметика

Профессиональная организатор пространства и основательница Jenuinely Contained, Дженнифер Джаррет говорит, что не стоит жалеть о том, что выбросили старую косметику - это та категория вещей, которые люди склонны хранить гораздо дольше, чем нужно.

Хотя использование старой косметики может казаться безвредным, оно может иметь последствия - большие, чем неровное нанесение. Макияж, особенно кремовый, может быть питательной средой для бактерий и приводить к таким проблемам как конъюнктивит.

Просроченная еда

Просроченная пища, срок годности которой истек, может не только вызвать отравление, когда вы ее съедите, но и включать в себя мелких жучков.

Имейте в виду, если срок годности чего-то истек вчера, а вы хотите съесть это сегодня, теоретически, еда может быть в порядке - но рисковать не стоит.

Не подходящая одежда

Тела меняются, и это нормально. Но хранить не подходящую одежду - не стоит. Эксперты рекомендуют избавиться не только от малой или слишком большой одежды, но и от той, которую вы не носите.

Имейте в виду, что старую одежду не нужно выбрасывать на помойку. Все, что в хорошем состоянии, можно передать благотворительным организациям или секонд-хендам.

Нежелательная почта

Действительно ли вы собираетесь использовать новый купон в химчистку или искать информацию об акциях в супермаркете?

Хотя газеты можно использовать для папье-маше, если на это нет времени или желания - не следует позволять газетам, рекламным флаерам и визиткам накапливаться где-нибудь, кроме мусорного ведра.

Игры с отсутствующими или сломанными элементами

Хотя заменить кубик или другую деталь настольной игры может быть просто, иногда, если вернуть первоначальный вид невозможно, лучше начать с чистого листа.

Избавьтесь от игр с отсутствующими или сломанными частями и попробуйте что-то новое на следующем семейном игровом вечере.

Вещи, напоминающие о прошлом и бывших

Хотя некоторые предметы напоминают нам о счастливых временах, есть много вещей, которые на самом деле этого не делают

Эксперты советуют попрощаться со всем, что напоминает вам о чем-то болезненном или о былой жизни - например, от вещей от предыдущего брака, вещей, связанных с тяжелым периодом или прежней работой, которую вы ненавидели.

Сломанные или неиспользованные вещи

Если вы чувствуете, что ваш дом загроможден, эксперты предлагают пересмотреть свои вещи и выбросить сломанные или неиспользуемые предметы, чтобы освободить ценное пространство в вашем доме и предотвратить накопление беспорядка.

Это может быть что угодно - от разбитой посуды и чашек до неиспользованной косметики, лишних книг или выброшенных подушек.

Если это целые старые или новые предметы, которыми вы не пользовались, но понимаете, что они вам не нужны - их можно попытаться перепродать.