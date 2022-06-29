UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как поймать окуня или судака в жару +35: рыбак рассказал о способе "микруха"

Коллаж РБК-Украина: как ловить рыбу в жару
Автор: Светлана Мащенко

В жаркое летнее время рыба днем становится пассивной, поэтому рыбачить надо рано утром или же поздно вечером. А с "микроджигом", или как его называют "микрухой", можно наудить хищника - судака или окуня.

О том, как выловить судака или окуня, когда на улице +35, рассказал рыбак из Киева Евгений Ярмоленко.

Рыбак показал, как удить рыбу таким способом на одном из киевских прудов. Он ловил на глубине около двух метров.

Парню удалось выудить судака, окуня и ерша несмотря на то, что было очень жарко. Правда, клевал хищник лишь к 9 утра. Потом рыба пошла "отдыхать".

Что такое микроджиг?

Этот способ стал поистине революционным в спиннинговой ловле. Он позволил разнообразить методики, расширить возможности охоты на хищную рыбу. Порой только он является действенным, когда не клюет на любую другую снасть.

Микроджиг, в первую очередь - это спиннинговая ловля хищника. При нем используют приманки весом не более 5 г и не дольше 2,5 дюймов.

Ранее мы писали, при какой погоде лучше всего клюет рыба.

Также сообщалось, как дома приготовить прикормку для карася, а также для карпа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рыбалка