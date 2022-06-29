Как поймать окуня или судака в жару +35: рыбак рассказал о способе "микруха"

Рыбак показал, как удить рыбу таким способом на одном из киевских прудов. Он ловил на глубине около двух метров.

Парню удалось выудить судака, окуня и ерша несмотря на то, что было очень жарко. Правда, клевал хищник лишь к 9 утра. Потом рыба пошла "отдыхать".

Что такое микроджиг?

Этот способ стал поистине революционным в спиннинговой ловле. Он позволил разнообразить методики, расширить возможности охоты на хищную рыбу. Порой только он является действенным, когда не клюет на любую другую снасть.

Микроджиг, в первую очередь - это спиннинговая ловля хищника. При нем используют приманки весом не более 5 г и не дольше 2,5 дюймов.