Як зловити окуня чи судака в спеку +35: рибалка розповів про спосіб "мікруха"

Рибалка показав, як вудити рибу таким способом на одному з київських ставків. Він ловив на глибині близько двох метрів.

Хлопцеві вдалося вивудити судака, окуня та йоржа попри те, що було дуже спекотно. Щоправда, клював хижак лише до 9 ранку. Потім риба пішла "відпочивати".

Що таке мікроджиг?

Цей спосіб став воістину революційним в спінінгової ловлі. Він дозволив урізноманітнити методики, розширити можливості полювання на хижу рибу. Часом тільки він є дієвим, коли не клює на будь-яку іншу снасть.

Мікроджиг, у першу чергу - це спінінгова ловля хижака. При ньому використовують приманки вагою не більше 5 г і не довше 2,5 дюйми.