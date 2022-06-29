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Як зловити окуня чи судака в спеку +35: рибалка розповів про спосіб "мікруха"

Колаж РБК-Україна: як ловити рибу в спеку
Автор: Світлана Мащенко

У спекотній літній час риба вдень стає пасивною, тому рибалити треба рано вранці або ж пізно ввечері. А з "мікроджигом", або як його називають "мікрухою", можна навудити хижака - судака чи окуня.

Про те, як виловити судака чи окуня, коли надворі +35, розповів рибалка з Києва Євген Ярмоленко.

Рибалка показав, як вудити рибу таким способом на одному з київських ставків. Він ловив на глибині близько двох метрів.

Хлопцеві вдалося вивудити судака, окуня та йоржа попри те, що було дуже спекотно. Щоправда, клював хижак лише до 9 ранку. Потім риба пішла "відпочивати".

Що таке мікроджиг?

Цей спосіб став воістину революційним в спінінгової ловлі. Він дозволив урізноманітнити методики, розширити можливості полювання на хижу рибу. Часом тільки він є дієвим, коли не клює на будь-яку іншу снасть.

Мікроджиг, у першу чергу - це спінінгова ловля хижака. При ньому використовують приманки вагою не більше 5 г і не довше 2,5 дюйми.

Раніше ми писали, при якій погоді краще всього клює риба.

Також повідомлялося, як вдома приготувати прикормку для карася, а також для коропа.

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