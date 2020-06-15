Самые большие неудачники: эксперт рассказал, как теперь живут Меган и Гарри

Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/SussexRoyalBaby)

Меган и Гарри упустили свой шанс

Меган Маркл с принцем Гарри упустили все возможности и привелегии после побега из Букингемского дворца. По словам экспертов, после потери герцогства был также утерян шанс получения лояльного отношения и поддержки со стороны подданых.

Однако стоит отметить, что переезд Меган и Гарри в США был не таким, каким они его себе представляли. Большая часть аудитории, которая открыто поддерживала их раньше, отнеслась с непониманием и осуждением

"Я думаю, что локдаун сыграл на руку многим королевским особам по части имиджа. Кроме Гарри и Меган. Они самые большие неудачники, потому что теперь выглядят несколько изолированными и неуместными в этой стране", - заявил королевский эксперт.

При этом есть мнение, что они все еще могут сыграть свою роль на международном уровне или в Америке, но в Британии люди теперь относятся весьма равнодушно ко всему, что происходит с Меган и Гарри.

Что примечательно, после переезда Сассекских рейтинг всех остальных членов королевской семьи ощутимо подрос, поскольку они справились со своими обязанностями очень хорошо.

Эксперт также обратил внимание, что даже несмотря на самоизоляцию, королевская семья на виду каждый день. В то время как Меган и Гарри живут словно отшельники.

Напомним, что Миддлтон устроила громкий скандал, когда ее сравнили с Маркл.

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Автор: Дарья Яновская