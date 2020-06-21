Піду в політику: Меган Маркл зробила гучну заяву

Меган Маркл хоче піти в політику (фото: flickr.com)

Меган Маркл вважає, що у неї є особливе призначення

Меган Маркл хоче побудувати кар'єру в політиці, щоб виправити ситуацію в країні. Дружина принца Гаррі вважає, що у неї є особливе призначення - боротися з расизмом.

Колишня актриса давно відома своєю соціальною активністю та частими коментарями щодо гендерних і расових питань. Про це інформує видання Newshub.

Близький друг Маркл вважає, що їй важливо боротися з системним расизмом. Меган навіть спілкувалася з американською телеведучою Опрою та іншими лідерами спільноти, щоб зрозуміти, які дії можна виконати для розв'язання проблеми.

Букмекери давно говорили, що Меган буде балотуватися на пост президента у 2024 році. Є ймовірність, що дане припущення виявиться вірним. Це пояснить причину, по якій колишня актриса вирішила відмовитися від королівських обов'язків.

Показовим був виступ Маркл у школі, де вона вчилася. Вона відверто й емоційно розповіла, як стала свідком масових заворушень у Лос-Анджелесі в 1992 році, викликаних виправдувальним вироком для поліцейських, які жорстоко побили темношкірого американця.

Нагадаємо, що Єлизавета II посварилася з принцом Гаррі через Меган Маркл.

Ми писали, що експерт розповів, як тепер живуть Меган і Гаррі і чому їх можна вважати невдахами.

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Автор: Дарья Русина